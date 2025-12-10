Гришин о селекции ЦСКА для борьбы за чемпионство: «Нужно брать опорника, переднего защитника и забивного нападающего»
Гришин: ЦСКА нужно брать опорника, переднего защитника и забивного нападающего.
Александр Гришин рассказал, какие позиции нужно усилить ЦСКА для борьбы за чемпионство в РПЛ.
После 18 туров армейцы занимают 4-е место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.
«ЦСКА нужно брать опорного полузащитника, переднего защитника и забивного нападающего. Без них тяжеловато будет бороться с «Зенитом» и «Краснодаром», — сказал бывший футболист ЦСКА.
