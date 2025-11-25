НБА. 43 очка Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от проигрыша «Сакраменто» (ОТ), 37 очков Брэндона Ингрэма помогли «Торонто» победить «Кливленд» и другие результаты

25 ноября в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей.

«Бруклин » уступил «Нью-Йорку » (100:113), центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс принес своей команде 37 очков (14 из 20 с игры, 3 из 4 из-за дуги, 6 из 6 штрафных) и 12 подборов. Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин отметился 9 очками (4 из 11 с игры, 1 из 8 трехочковых), 6 подборами и 2 передачами.

В матче лидеров Восточной конференции «Торонто » обыграл «Кливленд » (110:99) благодаря 37 очкам форварда Брэндона Ингрэма, реализовавшего 15 из 30 бросков с игры, 5 из 11 из-за дуги и 2 из 5 штрафных.

«Миннесота» проиграла «Сакраменто» в овертайме (112:117), упустив 8-очковое преимущество в последние пять минут четвертой четверти. Защитник «Вулвс» Энтони Эдвардс набрал 43 очка (16 из 29 с игры, 5 из 11 трехочковых, 6 из 8 штрафных).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.