Российский гимнаст Духно победил на юниорском чемпионате мира в опорном прыжке.

Россиянин Арсений Духно завоевал золото на юниорском чемпионате мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке.

Соревнования проходят на Филиппинах. Духно в финале набрал 14,333 балла, второе место занял британец Сол Скотт (14,066), третье – его соотечественник Эван Макфиллипс (13,950).

Ранее Духно также победил в личном многоборье на юниорском ЧМ. Российские спортсмены выступают здесь в нейтральном статусе.