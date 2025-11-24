🥇 Российский гимнаст Духно победил на юниорском чемпионате мира в опорном прыжке
Российский гимнаст Духно победил на юниорском чемпионате мира в опорном прыжке.
Россиянин Арсений Духно завоевал золото на юниорском чемпионате мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке.
Соревнования проходят на Филиппинах. Духно в финале набрал 14,333 балла, второе место занял британец Сол Скотт (14,066), третье – его соотечественник Эван Макфиллипс (13,950).
Ранее Духно также победил в личном многоборье на юниорском ЧМ. Российские спортсмены выступают здесь в нейтральном статусе.
Опубликовал: Ян Мельник
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости