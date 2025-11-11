Глава судей Испании о деле Негрейры: «Надеюсь, приговор скоро вынесут, и люди перестанут говорить об этом. Нужно подвести черту под темой, хотя некоторые все равно продолжат спорить»

Глава судей Испании: надеюсь, приговор по делу Негрейры скоро вынесут.

Председатель Технического комитета судей Фран Сото высказался о деле Негрейры.

В 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й. Недавно несколько фигурантов дела дали показания в суде, в том числе сын Негрейры Хавьер Энрикес и бывшие президенты «Барселоны» Сандро Росель и Жозеп Бартомеу.

– Нуждается ли судейство в приговоре по делу Негрейры?

– Думаю, да. Нам нужно подвести черту под этой темой и начать все с чистого листа. Надеюсь, будет принято юридическое решение. Хотя даже после этого решения некоторые продолжат спорить.

Мы верим в судей, в правосудие – да или нет? Общество ведь верит. Надеюсь, что будет вынесен приговор, который завершит это разбирательство, и люди перестанут говорить о той эпохе, в которой больше всего пострадали мы. Чем раньше мы это оставим позади, тем лучше, – сказал Сото.