  • ТВ «Реала» после 0:0 с «Райо»: «На Мбаппе был очевидный фол – когда Ямаль симулировал, на «Кампо де Вальекас» были неполадки с ВАР. Мунуэра и Васкес – плоды режима Негрейры»
ТВ «Реала» после 0:0 с «Райо»: «На Мбаппе был очевидный фол – когда Ямаль симулировал, на «Кампо де Вальекас» были неполадки с ВАР. Мунуэра и Васкес – плоды режима Негрейры»

ТВ «Реала»: судьи ошибались в пользу «Райо», а в матче «Барсы» не работал ВАР.

На клубном ТВ «Реала» раскритиковали работу арбитров на матче с «Райо Вальекано».

Встреча 12-го тура Ла Лиги завершилась со счетом 0:0. Главным арбитром матча был Хуан Мартинес Мунуэра, за ВАР отвечал Хорхе Фигероа Васкес.

На 22-й минуте матча защитник «Райо Вальекано» Пеп Чаваррия в своей штрафной схватил Джуда Беллингема за футболку, помешав хавбеку «Реала» добраться до мяча, но арбитр не зафиксировал нарушения правил. На 95-й минуте Чаваррия также нарушил правила на Килиане Мбаппе.

«У Фигероа Васкеса большая история ошибок в том же направлении. «Реал» сыграл не лучшим образом. Но когда «Барселона» приезжала на «Кампо де Вальекас», против них не ошибались – вместо этого начались неполадки с ВАР. Хотя в этом матче он тоже мог плохо работать. Мы не знаем, отключался ли он... Ламин Ямаль симулировал, [фол на] Мбаппе был более очевидным. Даже более очевидным, чем тот, что Ламин пытался придумать в матче «Барселоны».

Против «Райо» тоже ошибались в матче с «Атлетико», когда Коке не показали красную. И в итоге они проиграли. Теперь против третьего фаворита... Ошибки против них в матче с ”Барсой» и «Атлетико» и в их пользу против «Мадрида».

Объяснение кроется в анализе его оценок и того, как он работает с «Реалом». Если взглянуть на его предыдущую статистику… Он поднялся в эпоху Негрейры. Если ознакомиться с послужным списком Мартинеса Мунуэры, все станет кристально ясно.

То, что произошло, непростительно. Он утверждает, что не видел этого, но это произошло при соучастии тех, кто стоит над ним. Это фарс. Решение судьи было не ошибкой, а явным намерением не назначать пенальти. Потому что ему просто не хотелось этого делать. Вы творите несправедливость. Они продолжают делать то же самое. Мартинес Мунуэра и Фигероа Васкес – плоды режима Негрейры. Вы можете видеть это на кадрах», – сказал ведущий клубного ТВ «Реала».

