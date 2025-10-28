Итурральде о словах Беллингема про Негрейру во время класико: «Я бы удалил его, наверное, но я против того, что повсюду микрофоны, мне не нравится Старший Брат»

Эдуардо Итурральде Гонсалес удалил бы Джуда Беллингем в класико, скорее всего.

Сообщалось , что полузащитник «Реала » сказал главному судье матча Сесару Сото Градо : «[Это не красная] даже при Негрейре ». Так он отреагировал на жалобы хавбека «Барселоны» Педри на то, что англичанин коснулся его головы, когда он сидел на газоне после подката.

«Что я сказал, что мне сказали... Это должно оставаться на поле, именно поэтому я против того, чтобы микрофон совали в раздевалку – самое священное место в спорте. Раздевалка – это твой дом. И когда тебе суют микрофон в лицо во время перерыва... Мне не нравится Старший Брат.

Если бы Беллингем такое мне сказал, я бы, наверное, удалил его, но мне просто не нравится эта ситуация», – отметил экс-рефери.

Также Итурральде пошутил насчет слов Джуда: «Я бы либо вышвырнул его за пределы поля, либо укусил за шею».