  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барсу» вызвали в суд по делу Негрейры как подозреваемую сторону. От имени клуба выступит вице-президент Елена Форт, экс-глава «блауграны» Гаспар и советник по судейству Сегура – свидетели
34

«Барсу» вызвали в суд по делу Негрейры как подозреваемую сторону. От имени клуба выступит вице-президент Елена Форт, экс-глава «блауграны» Гаспар и советник по судейству Сегура – свидетели

«Барселону» вызвали в суд по «делу Негрейры» в статусе подозреваемой стороны.

В 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й. Недавно несколько фигурантов дела дали показания в суде, в том числе сын Негрейры Хавьер Энрикес и бывшие президенты «Барселоны» Сандро Росель и Жозеп Бартомеу.

Ранее стало известно, что суд первой инстанции Барселоны потребовал от клуба предоставить оригиналы контрактов с Негрейрой, а также любые материалы, подтверждающие выставленные им счета «Барселоне» за почти два десятилетия. На данный момент документов о контрактах «Барсы» и Негрейры не обнаружено. В суд был вызван представитель «Барселоны», действующий президент клуба Жоан Лапорта и бывшие тренеры Луис Энрике и Эрнесто Вальверде дадут показания 12 декабря.

От имени «Барселоны» 27 января в суде выступит вице-президент клуба Елена Форт – она вызвана для дачи показаний как представитель подозреваемого. Также в качестве свидетелей приглашены бывший президент «блауграны» Жоан Гаспар и советник каталонцев по судейству Рикардо Сегура – они дадут показания 6 февраля.

По требованию прокуратуры судья также обязал «Барсу» передать оригиналы контрактов с компаниями Negreira Dasnil 95 SL и Nilsad SCP, связанными с Нейгрерой, в соответствии с которыми с 2001 по 2014 год клубу предоставлялись платные консультационные услуги. «Барселона» также обязана идентифицировать специалистов и ассистентов, которые предоставляли услуги, и предоставить оригиналы видеозаписей, документов и отчетов с подробным описанием консультативной работы.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoБарселона
Хосе Мария Энрикес Негрейра
происшествия
logoЛа Лига
logoсудьи
Жоан Гаспар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-президент «Барсы» Гаспар о «Реале»: «Нам всегда казалось, что у них есть привилегии – помню, как они украли у нас Ди Стефано. Дело Негрейры спорно лишь с этической точки зрения»
26 октября, 13:14
«Реал» ждет максимальных санкций в отношении «Барселоны» по делу Негрейры. Мадридцы намерены проинформировать ФИФА по окончании разбирательства (Marca)
25 сентября, 13:50
Сын Негрейры в суде рассказал, что сделал 1600 отчетов об арбитрах для «Барсы». Он не знал о платежах клуба отцу на 7+ млн евро – на вопрос о них Негрейра отреагировал агрессивно
19 сентября, 10:04
Главные новости
Андрей Канчельскис: «После распада СССР у нас пропали традиции и идеи. Раньше выигрывали Кубки Европы, Олимпиады, но все профукали. 72 года была единая система, сейчас все вразнобой»
18 минут назад
На матче «Ротора» в поддержку пожилых людей и ветеранов спорта собрали 600 тысяч рублей
40 минут назадТрибуна
Кубок Испании. «Негрейра» против «Сосьедада» Захаряна, «Констанция» примет «Жирону», «Толедо» сыграет с «Севильей»
45 минут назад
Кубок Германии. 2-й раунд. «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Айнтрахта», «Лейпциг» сыграет с «Энерги», «Бавария», «Байер» и «Штутгарт» проведут свои матчи в среду
50 минут назад
В «Барсе» допускают, что «Реал» организовал «клеветническую кампанию» против Ямаля – потому что опасается его как Месси ранее (Diario Sport)
53 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» против «Аталанты», «Наполи» в гостях у «Лечче», «Интер», «Рома» и «Ювентус» проведут свои матчи в среду
сегодня, 14:35
«Серик» Юрана вылетел из Кубка Турции. Тренера не было в протоколе, из российских футболистов в заявке был только сын Садыгова
сегодня, 13:58
«Палмейрас» рассматривает подписание Вендела зимой (BolaVIP)
сегодня, 13:57
«Барса» и Мендеш будут следить за поведением Ямаля вне поля. В клубе считают, что слова вингера о «Реале» подстегнули мадридцев в класико (Diario Sport)
сегодня, 13:41
Спортивный врач Риполь о травме паха у Ямаля: «Изнуряющая боль почти на 50% снижает способность двигаться и бить по мячу – мы видели это в класико. Лечить такие травмы трудно»
сегодня, 13:05
Ко всем новостям
Последние новости
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд. «КАМАЗ» прошел «Челябинск» по пенальти, «Торпедо» сыграет с «Кубань Холдингом» в среду, «Факел» и «Арсенал» Тула встретятся в четверг
5 минут назад
Виктор Гусев: «Комментирует Генич – у меня сразу хорошее настроение. На футбольные шоу времени нет, еле успеваю за новостями следить. Представляете, интервью Пугачевой еще не смотрел»
31 минуту назад
«Аталанта» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
35 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии.«Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема, «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Охдуда»
35 минут назадLive
«Лечче» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
38 минут назад
Мостовой о Личке: «Не верю, что он придет в «Спартак», футбол – не наука. Марцел захочет вернуться в РПЛ, это лакомый чемпионат – готов ему помочь!»
47 минут назад
«Айнтрахт» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 14:45
Месси об МЛС: «Клубы должны подписывать кого хотят, без ограничений и правил. Тогда многие значимые игроки приедут, чтобы развивать футбол в США»
сегодня, 14:31
Шварц уволен из «Нью-Йорк Ред Буллс». Команда экс-тренера «Динамо» не вышла в плей-офф МЛС
сегодня, 14:20
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Гримсби» сыграет с «Брентфордом», «Фулхэм» в гостях у «Уикома», «Арсенал», «Ман Сити», «Челси» и «Ливерпуль» проведут свои матчи в среду
сегодня, 14:10