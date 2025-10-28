«Барсу» вызвали в суд по делу Негрейры как подозреваемую сторону. От имени клуба выступит вице-президент Елена Форт, экс-глава «блауграны» Гаспар и советник по судейству Сегура – свидетели

«Барселону» вызвали в суд по «делу Негрейры» в статусе подозреваемой стороны.

В 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й. Недавно несколько фигурантов дела дали показания в суде, в том числе сын Негрейры Хавьер Энрикес и бывшие президенты «Барселоны» Сандро Росель и Жозеп Бартомеу.

Ранее стало известно , что суд первой инстанции Барселоны потребовал от клуба предоставить оригиналы контрактов с Негрейрой, а также любые материалы, подтверждающие выставленные им счета «Барселоне» за почти два десятилетия. На данный момент документов о контрактах «Барсы» и Негрейры не обнаружено. В суд был вызван представитель «Барселоны», действующий президент клуба Жоан Лапорта и бывшие тренеры Луис Энрике и Эрнесто Вальверде дадут показания 12 декабря.

От имени «Барселоны» 27 января в суде выступит вице-президент клуба Елена Форт – она вызвана для дачи показаний как представитель подозреваемого. Также в качестве свидетелей приглашены бывший президент «блауграны» Жоан Гаспар и советник каталонцев по судейству Рикардо Сегура – они дадут показания 6 февраля.

По требованию прокуратуры судья также обязал «Барсу» передать оригиналы контрактов с компаниями Negreira Dasnil 95 SL и Nilsad SCP, связанными с Нейгрерой, в соответствии с которыми с 2001 по 2014 год клубу предоставлялись платные консультационные услуги. «Барселона » также обязана идентифицировать специалистов и ассистентов, которые предоставляли услуги, и предоставить оригиналы видеозаписей, документов и отчетов с подробным описанием консультативной работы.