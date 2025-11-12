  • Спортс
  • Жоан Лапорта: «Отношения «Барселоны» и «Реала» не очень хорошие из-за их присутствия в деле Негрейры. Нам это не нравится, ситуация напряженная»
Жоан Лапорта: «Отношения «Барселоны» и «Реала» не очень хорошие из-за их присутствия в деле Негрейры. Нам это не нравится, ситуация напряженная»

Президент «Барселоны»: отношения с «Реалом» не очень хорошие, ситуация напряженная.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал об отношениях клуба с «Реалом».

«Мы никогда не были женаты, поэтому развод невозможен.

Отношения не очень хорошие из-за их присутствия в деле Негрейры, они приводят несущественные и неубедительные факты. 

Открытие дела вызвало у них интерес. Нам это не нравится, и ситуация напряженная. Мы извечные соперники и относимся к этому с уважением.

Я не хотел бы поднимать тему матча в Майами против «Вильярреала». Мы с самого начала столкнулись с противодействием со стороны Ассоциации футболистов Испании и других клубов. Не думаю, что этот матч сфальсифицировал бы Ла Лигу», – сказал Лапорта в интервью Catalunya Ràdio.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й. Недавно несколько фигурантов дела дали показания в суде, в том числе сын Негрейры, Хавьер Энрикес, и бывшие президенты «Барселоны» Сандро Росель и Жозеп Бартомеу.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
Хосе Мария Энрикес Негрейра
Ассоциация футболистов Испании
