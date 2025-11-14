Юран о работе в «Серике»: «Было опасение, что случится такое же, как и в «Химках», но был разговор, что все будет хорошо. Больше двигало спортивное составляющее»
В октябре Серик Беледиеспор и тренер Сергей Юран расторгли соглашение.
Сообщалось, что в клубе задерживают зарплату. Писали, что 50% акций турецкого клуба купил бывший инвестор обанкротившихся «Химок» Туфан Садыгов. Утверждалось, что у Юрана и Садыгова был конфликт.
– Как тебе работалось в «Серикспоре»?
– Честно скажу, что приобрел многое в спортивной составляющей. Понятно, когда приглашали туда, было опасение, что случится такое же, как и в «Химках».
– Интуиция подсказывала?
– Нет. У нас состоялся разговор, там было заверение, что все будет хорошо, и это не обсуждается.
Было опасение, потому что один раз человек сделал, второй раз сделал, он и третий, четвертый, пятый сделает.
Больше двигало спортивное составляющее. Дальнее зарубежье, Турция, – сказал Сергей Юран.