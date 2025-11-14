Гурцкая о Карпине в «Динамо»: «Ни один игрок не стал лучше, все зоны проваливаются, неплохие футболисты выглядят ужасно. Не устраивает его работа как тренера, он не даст результат»

Тимур Гурцкая: не устраивает работа Карпина.

Тимур Гурцкая считает, что в «Динамо» ни у кого нет прогресса при новом тренере.

– Вы ненавидите Карпина?

– С чего вы взяли? У меня были очень хорошие и теплые отношения с Валерием Георгиевичем. Потом они не испортились, мы никогда не ругались.

Меня не устраивает его работа в «Динамо» как тренера, он не даст результат. Ни один игрок не стал играть лучше, все зоны проваливаются, неплохие футболисты стали выглядеть ужасно.

– Вам не кажется, что если в трех матчах чемпионата будет два очка, то Карпина не спасет даже проход «Зенита» в Кубке?

– Тогда, возможно, будет отставка всего спортивного блока. Не исключено, что «Динамо» будет заниматься не Соловьев, который лоббировал Карпина, а другие люди, – отметил в ходе шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.