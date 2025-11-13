  • Спортс
  Тимур Гурцкая: «Карпин не понимает, что нужно приводить новых игроков более высокого уровня. Сам он не рискнет взять ни одного иностранца. Но российские футболисты РПЛ не выигрывали»
Тимур Гурцкая: «Карпин не понимает, что нужно приводить новых игроков более высокого уровня. Сам он не рискнет взять ни одного иностранца. Но российские футболисты РПЛ не выигрывали»

Тимур Гурцкая: Карпин не понимает, что надо брать игроков более высокого уровня.

Тимур Гурцкая раскритиковал подход Валерия Карпина к трансферам.

– Вы говорите: «К сожалению, Карпина не уволят в ближайшее время». Почему у него гарантированно не получится в «Динамо»?

– Потому что он не потянет ношу выстроить эту систему в одиночку.

– Приход в «Динамо» Альбы станет усилением?

– Нет, вы не учитываете, что все механизмы, которые работают на Карпина, распределяются им самостоятельно. Для того, чтобы этот механизм сейчас хоть как-то заработал, нужно назначить Рыскина спортивным директором. Он будет спорить с Карпиным за каждого футболиста.

Если Карпин будет в одиночку решать, кто ему нужен, то у него будет работать только мышечная память. Только о тех, с кем он работал. Он не рискнет взять ни одного нового иностранца.

– Это ведь было очевидно до назначения.

– Для меня не было очевидно, что Карпин потащит игроков из «Ростова» и будет делать ставку на них. Глебов уже был в команде, к нему претензий нет, но его не так используют в «Динамо», как в «Ростове». Он бегает на той же позиции, но влияние на игру несоизмеримо.

Для меня похоронена история сотрудничества «Динамо» при Карпине с первым местом, потому что он вообще не понимает, что нужно приводить новых игроков более высокого уровня. Российские футболисты чемпионаты России не выигрывали.

– Можете привести еще один пример кроме ситуации, когда предлагали купить иностранного вингера, а он выбрал Миранчука?

– Сейчас это никто не подтвердит, но если вы хотите верить слухам, то таких имен было несколько. Я не буду говорить позиции, но от нескольких игроков он отказался в пользу своих.

«Динамо» считало, что у них есть состав. В итоге на финише выясняется, что его нет. Количество травм показывает плохую работу тренера по физподготовке, – отметил в ходе шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
