Лещук о возможной отставке Карпина: «Все читали новости, «Динамо» это опровергло. Валерий Георгиевич – наш тренер, ждем его возвращения из сборной»

Лещук ответил на слухи о возможной отставке Карпина из «Динамо».

Вратарь «Динамо » Игорь Лещук отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера Валерия Карпина .



«Конечно, все читали эти новости, но в футбольном мире слухов очень много, постоянно что-то пишут, и не всегда это правдиво.

Мы, как профессиональные спортсмены, спокойно относимся к слухам, тем более клуб быстро опроверг все это.

Валерий Георгиевич – наш тренер, мы ждем его возвращения из сборной и продолжим работать под его началом», – сказал Лещук.