Лещук о возможной отставке Карпина: «Все читали новости, «Динамо» это опровергло. Валерий Георгиевич – наш тренер, ждем его возвращения из сборной»
Лещук ответил на слухи о возможной отставке Карпина из «Динамо».
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера Валерия Карпина.
«Конечно, все читали эти новости, но в футбольном мире слухов очень много, постоянно что-то пишут, и не всегда это правдиво.
Мы, как профессиональные спортсмены, спокойно относимся к слухам, тем более клуб быстро опроверг все это.
Валерий Георгиевич – наш тренер, мы ждем его возвращения из сборной и продолжим работать под его началом», – сказал Лещук.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?36709 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Sports
Источник: «РИА Новости»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости