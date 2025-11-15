Чикунова о попытке похищения Мостового: «Страшно, потому что, если парень сможет отбиться, то что делать девушке?»

Чикунова о нападении на Мостового: дико, что на улице могут попробовать украсть.

Российская пловчиха Евгения Чикунова была шокирована попыткой похищения футболиста петербургского «Зенита » Андрея Мостового.

23 октября злоумышленники попытались похитить Мостового. Футболист отбился, а нападавшие скрылись на машине. Позднее они были задержаны.

«Это, конечно, кошмар, слава Богу, что все обошлось.

Дико, что на улице могут просто так взять и попробовать украсть. Страшно, потому что, если парень сможет отбиться, то что делать девушке?» – сказала рекордсменка мира.

