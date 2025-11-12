«Спартак» не рассматривает Карпина на пост тренера в случае его ухода из «Динамо» (Metaratings.ru)

«Спартак» не хочет назначать Карпина на пост тренера.

«Спартак», уволивший Деяна Станковича с поста главного тренера, не заинтересован в приглашении Валерия Карпина .

По данным Metaratings.ru, в «Спартаке» не рассматривают кандидатуру Карпина на пост главного тренера в случае его ухода с аналогичной должности в московском «Динамо ».

Спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао еще не определился с финальной кандидатурой тренера и продолжает поиск и контакты с потенциальными кандидатами.

Руководству «Спартака» со стороны предлагают несколько кандидатур иностранных тренеров, которые не устраивают Кахигао. В клубе же стараются придерживаться позиции, чтобы новый тренер получил одобрение от спортивного директора.

Сообщалось , что Карпин может покинуть «Динамо», занимающее 10-е место в таблице, во время паузы на сборные – в клубе недовольны игрой команды и высказываниями тренера. Однако бело-голубые опровергли эту информацию.

