«Спартак» не рассматривает Карпина на пост тренера в случае его ухода из «Динамо» (Metaratings.ru)

«Спартак» не хочет назначать Карпина на пост тренера.

«Спартак», уволивший Деяна Станковича с поста главного тренера, не заинтересован в приглашении Валерия Карпина.

По данным Metaratings.ru, в «Спартаке» не рассматривают кандидатуру Карпина на пост главного тренера в случае его ухода с аналогичной должности в московском «Динамо».

Спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао еще не определился с финальной кандидатурой тренера и продолжает поиск и контакты с потенциальными кандидатами.

Руководству «Спартака» со стороны предлагают несколько кандидатур иностранных тренеров, которые не устраивают Кахигао. В клубе же стараются придерживаться позиции, чтобы новый тренер получил одобрение от спортивного директора.

Сообщалось, что Карпин может покинуть «Динамо», занимающее 10-е место в таблице, во время паузы на сборные – в клубе недовольны игрой команды и высказываниями тренера. Однако бело-голубые опровергли эту информацию.

Источник: Metaratings.ru
Источник: Metaratings.ru
Зарема об увольнении Станковича: «Изначально провальное назначение. Один плюс – не дал назначить в «Спартак» Карпина и Черчесова, чей реальный уровень сейчас проявляется»
сегодня, 08:21
«Динамо» об отставке Карпина: «Информация не соответствует действительности»
сегодня, 08:18
Карпин о завершении тренерской карьеры: «Я себе срок отмериваю – до 60 лет»
сегодня, 06:42
«Спартак» и «Динамо» рассматривают кандидатуру Черчесова («СЭ»)
сегодня, 05:18
Карпин может покинуть «Динамо» во время паузы на сборные. В клубе недовольны игрой команды и высказываниями тренера («СЭ»)
вчера, 21:47
Станислав Черчесов: «После «Спартака» разговаривал с арбитрами и спросил: «А вы сами-то судить еще умеете?». Хочу предложить им тест – пусть проведут один тур без ВАР»
10 минут назад
«У руля «Спартака» нет профессионалов – нефутбольные люди. Только российский специалист может наладить ситуацию». Гершкович о клубе
15 минут назад
Роналду поздравил дочь с 8-летием: «Папа очень тебя любит 💖»
14 минут назадФото
Черданцев о Станковиче: «Возвращаюсь к мысли о создании регламента для иностранных тренеров. Должны быть люди не только с футбольным опытом, но и достижениями в серьезных чемпионатах»
28 минут назад
Россия примет Перу в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 09:30
Александр Мостовой: «Давайте Карпина в «Спартак», Черчесова в «Динамо», Станковича в «Ахмат»
30 минут назад
Карпин об экспертах на ТВ: «Из них никого не слушаю. Есть люди, с которыми я общаюсь лично и к их мнению прислушиваюсь»
38 минут назад
Дегтярев до конца года подпишет указ о новом лимите в РПЛ. Формат 10+5 начнет действовать с сезона-2028/29 («Ведомости»)
40 минут назад
Жоан Лапорта: «Флик живет и дышит «Барселоной». Мы им очень довольны, уверен, что договоримся о продлении контракта»
56 минут назад
Семшов о «Динамо»: «Нет вопросов к Карпину. Есть вопросы к игрокам, часть из которых не соответствует высоким задачам. Надо чистить состав»
сегодня, 12:21
Кубок Манаса. Россия U21 обыграла Иран U23, Кыргызстан против Бахрейна
29 минут назадLive
«Спартак» должен возглавить россиянин. Если назначат иностранца, опять начнутся трансферы, непонятные траты, и очередной крах может произойти». Ковтун о тренере для красно-белых
45 минут назад
«Спартаку» нужен Черчесов. Надо позвать россиянина, человека со спартаковским прошлым». Дьяков о клубе после отставки Станковича
55 минут назад
Рубиалес о скандале с поцелуем с Эрмосо: «Ультралевые действовали целенаправленно и создали параллельную реальность, сменили сценарий. Это все дымовая завеса»
сегодня, 12:22
Юрий Нагорных: «Галактионов был, есть и остается главным тренером «Локомотива». Не стоит разводить инсинуации и слухи»
сегодня, 12:10
Экс-хавбек «Челси» Оскар госпитализирован из-за проблем с сердцем
сегодня, 11:16
Станислав Черчесов: «Информация об интересе других клубов вносит неопределенность в «Ахмат». Со мной никто из московских команд не связывался»
сегодня, 10:55
Шишкин о «Спартаке»: «Всегда был сторонником назначения русского тренера – Аленичев, Шалимов, Юран. Почему не дать шанс, когда мы не играем в еврокубках?»
сегодня, 10:40
Ротенберг-младший о назначении гендиректором «Локомотива»: «Есть понимание, насколько важен клуб для железнодорожников. Сделаю все, чтобы оправдать доверие руководства и болельщиков»
сегодня, 10:30
Матч России и Перу в Петербурге посетят более 40 тысяч зрителей
сегодня, 09:59