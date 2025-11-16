Тухель – игрокам Англии на фоне удаления Роналду: «Никаких красных карточек, пожалуйста. Если кто-то окажется рядом с игроком перед воротами, не хватайте его за футболку»

Томас Тухель после удаления Роналду: никаких красных карточек, Англия.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель предпочел бы, чтобы команда проиграла отборочный матч с Албанией, чем кто-то из футболистов получил бы ненужную красную карточку, которая может лишить его возможности сыграть в первых матчах ЧМ-2026 .

Специалист подчеркнул, что поговорит со своими игроками перед сегодняшней игрой против Албании, чтобы напомнить им о необходимости сохранять дисциплину на фоне удаления Криштиану Роналду в матче с Ирландией (0:2).

«Это важно, я знаю об этом [красной карточке Роналду], и мы обсудим это. Никаких красных карточек, пожалуйста.

Если у нас возникнут сомнения, поскольку мы уже прошли [квалификацию], и кто-то окажется рядом с игроком перед его выходом один на один, то тот, кто придержит его за футболку, получит красную карточку. Если есть сомнения, было бы разумнее этого не делать.

Если возникнет такая ситуация, и мы сможем этого избежать, то, конечно, красной карточки не будет. Но я не хочу много говорить об этом, потому что тогда это будет довлеть над нами. Но если у вас есть выбор: не делайте этого», – сказал Тухель.

