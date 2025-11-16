  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тухель – игрокам Англии на фоне удаления Роналду: «Никаких красных карточек, пожалуйста. Если кто-то окажется рядом с игроком перед воротами, не хватайте его за футболку»
6

Тухель – игрокам Англии на фоне удаления Роналду: «Никаких красных карточек, пожалуйста. Если кто-то окажется рядом с игроком перед воротами, не хватайте его за футболку»

Томас Тухель после удаления Роналду: никаких красных карточек, Англия.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель предпочел бы, чтобы команда проиграла отборочный матч с Албанией, чем кто-то из футболистов получил бы ненужную красную карточку, которая может лишить его возможности сыграть в первых матчах ЧМ-2026.

Специалист подчеркнул, что поговорит со своими игроками перед сегодняшней игрой против Албании, чтобы напомнить им о необходимости сохранять дисциплину на фоне удаления Криштиану Роналду в матче с Ирландией (0:2).

«Это важно, я знаю об этом [красной карточке Роналду], и мы обсудим это. Никаких красных карточек, пожалуйста.

Если у нас возникнут сомнения, поскольку мы уже прошли [квалификацию], и кто-то окажется рядом с игроком перед его выходом один на один, то тот, кто придержит его за футболку, получит красную карточку. Если есть сомнения, было бы разумнее этого не делать.

Если возникнет такая ситуация, и мы сможем этого избежать, то, конечно, красной карточки не будет. Но я не хочу много говорить об этом, потому что тогда это будет довлеть над нами. Но если у вас есть выбор: не делайте этого», – сказал Тухель.

Роналду может пропустить старт ЧМ-2026. Ему грозит бан на несколько матчей из-за удаления в игре с Ирландией

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?5031 голос
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoсборная Ирландии по футболу
logoсудьи
logoЧМ-2026
logoСборная Албании по футболу
logoТомас Тухель
logoСборная Англии по футболу
logoКвалификация ЧМ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Португальская федерация будет добиваться минимальной дисквалификации для Роналду. Один из аргументов – враждебная обстановка в Дублине
15 ноября, 16:10
Мартинес об удалении Роналду: «Несправедливо налагать длительную дисквалификацию. Криштиану отреагировал на провокацию. Другие могли упасть на поле и ждать пенальти»
15 ноября, 11:36
Пирс Морган: «Смешно, что Роналду удален за сопротивление тому, кто тянул его за футболку. О’Ши намеренно провоцировал, а потом нырнул как олимпийский пловец»
14 ноября, 14:26
Главные новости
Узнаете игроков сборной по маршруту карьеры? Просто будет только с Миранчуками
3 минуты назадТесты и игры
Гусев назначен и. о. главного тренера «Динамо»
21 минуту назад
Адвокат Мбаппе заявила в суде, что «ПСЖ» «использует методы из фильмов Скорсезе» и «считает себя превыше всех». Клуб обвиняют в невыполнении обещаний перед форвардом
29 минут назад
Ташуев о решении Карпина: «Думаете, он проснулся и подумал: «Сейчас на амбразуру брошусь и уйду, чтобы «Динамо» не страдало»? Нет, конечно. Человек устает, это нормально»
30 минут назад
Мостовой об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки, просто анекдот. Зачем его приглашали? Усидеть на четырех стульях невозможно – я сразу сказал, что так будет»
51 минуту назад
Карпин об уходе из «Динамо»: «Жизнь показала, что нужно выбирать – совмещение несет риски для семьи, с которой я почти не вижусь. Невозможно переоценить роль сборной в нынешних условиях»
59 минут назад
Глава РФС об уходе Карпина из «Динамо»: «Полный фокус на сборной – правильное решение. Впереди новые задачи, работа требует полной вовлеченности»
сегодня, 17:03
Талалаев о Неценко: «Если у тебя есть зуб, скажи мне, но ты делаешь это на миллионную аудиторию, нивелируя заслуги «Балтики». Ты думаешь, я буду молчать?»
сегодня, 16:54
Гусев станет и. о. главного тренера «Динамо» после ухода Карпина («СЭ»)
сегодня, 16:48
«Спартак» не рассматривает Карпина на пост главного тренера (Иван Карпов)
сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Оскара выписали из больницы. Экс-хавбек «Челси» потерял сознание на предсезонном обследовании в «Сан-Паулу»
3 минуты назад
Игнашевич может возглавить «Динамо». 46-летний тренер – один из кандидатов клуба («СЭ»)
8 минут назад
РФС требует от «Химок» долг в 22 млн рублей по договору целевого финансирования от 2021 года
19 минут назад
ЦСКА зимой подпишет 18-летнего Воронова из «Урала» (Андрей Панков)
41 минуту назад
Аршавин о решении Карпина: «Мужской поступок, уходить самому всегда сложнее. Он справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде»
51 минуту назад
Стример Мэддисон об уходе Карпина из «Динамо»: «Валера, ну ты чего, обиделся, что ли? Останься, пожалуйста»
сегодня, 16:55
Колобков о пиве на стадионах: «Это футбольный атрибут, дань традициям. Проблемы не вижу, напиться можно где угодно. Есть Fan ID и камеры – нарушителей можно удалить»
сегодня, 16:32
Первая лига. «Спартак» Кострома играет с «Родиной»
сегодня, 16:30Live
У Хейсена нет серьезной травмы, отъезд из сборной – мера предосторожности. Защитник «Реала» сможет сыграть с «Эльче»
сегодня, 16:22
В Израиле на 99 лет дисквалифицировали 17-летнего футболиста – он избил соперника ногами и кулаками после матча
сегодня, 16:08