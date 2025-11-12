  • Спортс
  • «Спартак» не в восторге от кандидатуры Гарсии из-за оборонительного стиля. Кахигао отказался от варианта с Палладино, Мовсесьян предлагал обратиться к Галактионову («Чемпионат»)
65

«Спартак» рассматривал несколько кандидатур на пост главного тренера.

«Спартак» рассматривал несколько кандидатур на пост главного тренера.

11 ноября московский клуб уволил Деяна Станковича.

«В какой-то момент фаворитом был Луис Гарсия. Испанец был главной опцией для спортивного директора клуба Франсиса Кахигао с первого дня поиска тренера. По нашей информации, у Гарсии была даже видеоконференция с руководителями москвичей, во время которой он пообещал выучить английский.

Однако по-настоящему за Гарсию выступает только Кахигао. Остальные в руководстве «Спартака» не в восторге от этого варианта: из-за оборонительного стиля футбола и отсутствия больших успехов. Также, по словам некоторых источников, в какой-то момент Гарсия запросил больше денег, чем изначально согласовал с ним Кахигао. Поэтому назначение испанца очень маловероятно.

Кого еще рассматривали в «Спартаке»? По нашей информации, были варианты с турецким тренером Исмаилом Карталом и бельгийцем Филиппом Клеманом. Также часть людей в руководстве выступала за экс-тренера «Краснодара» Владимира Ивича, который сейчас работает в «Аль-Айне». При этом агенты через людей в клубе продвигали кандидатуру бывшего тренера ЦСКА Владимира Федотова.

Был у клуба и вариант с Раффаэле Палладино, но его забраковал Кахигао. В итоге итальянец возглавил «Аталанту». А заместитель гендиректора «Спартака» Андрей Мовсесьян, например, предлагал кандидатуру Михаила Галактионова. На данный момент никого из них «Спартак» не рассматривает», – сообщается в тексте «Чемпионата».

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?22285 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
