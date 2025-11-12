Зарема об увольнении Станковича: «Изначально провальное назначение. Один плюс – не дал назначить в «Спартак» Карпина и Черчесова, чей реальный уровень сейчас проявляется»
Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера команды.
«Изначально провальное назначение, о чем я говорила сразу. Этот тренер проиграл в Италии, а с «Ференцварошем» и Черчесов – орел.
В итоге у «Спартака» имени «Лукойла» за три года три спортивных директора: Эшуорт, Амарал и Кахигао. И третий тренер на подходе. Но и новый тренер не решит существующих проблем клуба.
Есть лишь один положительный момент – Станкович не дал назначить в «Спартак» ни Карпина, ни Черчесова, чей реальный уровень тренерства сейчас проявляется во всей красе в других командах. За это ему спасибо», – сказала Салихова.
