  Зарема об увольнении Станковича: «Изначально провальное назначение. Один плюс – не дал назначить в «Спартак» Карпина и Черчесова, чей реальный уровень сейчас проявляется»
52

Зарема об увольнении Станковича: «Изначально провальное назначение. Один плюс – не дал назначить в «Спартак» Карпина и Черчесова, чей реальный уровень сейчас проявляется»

Зарема отреагировала на увольнение Станковича из «Спартака».

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера команды.

«Изначально провальное назначение, о чем я говорила сразу. Этот тренер проиграл в Италии, а с «Ференцварошем» и Черчесов – орел.

В итоге у «Спартака» имени «Лукойла» за три года три спортивных директора: Эшуорт, Амарал и Кахигао. И третий тренер на подходе. Но и новый тренер не решит существующих проблем клуба.

Есть лишь один положительный момент – Станкович не дал назначить в «Спартак» ни Карпина, ни Черчесова, чей реальный уровень тренерства сейчас проявляется во всей красе в других командах. За это ему спасибо», – сказала Салихова.

«Это не цирк, а шапито дешевое». Самые яркие реакции на увольнение Станковича

Почему Станкович провалился в «Спартаке»? Осмысление Чернявского

Одноклассник Генича – вместо Станковича. Вадим Романов в 15 фактах

Все проблемы Станковича – из-за самого Станковича

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
