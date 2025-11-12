  • Спортс
  • Валерий Карпин: «Некоторые футболисты сборной России употребляют жевательный табак и не скрывают. Для меня это не проблема – я сам курил всю жизнь»
Валерий Карпин: «Некоторые футболисты сборной России употребляют жевательный табак и не скрывают. Для меня это не проблема – я сам курил всю жизнь»

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин рассказал о том, что футболисты употребляют жевательный табак.

«Для меня не будет проблемой, если узнаю, что футболист употребляет жевательный табак. Я сам курил всю жизнь.

Не понимаю, насколько жевательный табак вреднее сигарет, и вреднее ли, но если футболист все выполняет и держит уровень, то что он там делает за полем – его проблемы.

Видел, что и некоторые футболисты в сборной России употребляют жевательный табак. Они не скрывают», – сказал Карпин.

Карпин об алкоголе: «Один понюхал пробку – и уже пьяный, другой три литра выпьет – и ничего. После матча игрокам можно пиво, ничего за это не будет»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
курение и спорт
