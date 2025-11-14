Пирс Морган: «Смешно, что Роналду удален за сопротивление тому, кто тянул его за футболку. О’Ши намеренно провоцировал, а потом нырнул как олимпийский пловец»

Пирс Морган об удалении Роналду: смешно.

Журналист и телеведущий Пирс Морган отреагировал на удаление Криштиану Роналду в игре с Ирландией (0:2).

40-летний форвард сборной Португалии был удален за удар локтем в спину в проигранном матче квалификации ЧМ-2026.

«Смешно, что Роналду удалили с поля за сопротивление тому, кто тянул его за футболку.

Так-так-так. Похоже, Дара О’Ши намеренно провоцировал Роналду в отборочном матче к чемпионату мира. А затем он нырнул как олимпийский пловец, чтобы попытаться добиться удаления.

Вот что он сделал с Роналду в 2021 году», – написал Морган в X.

Пирс опубликовал видео момента из матча между сборными, когда О’Ши ногой откатил мяч с точки, когда Криштиану установил его для исполнения пенальти. Португалец ткнул соперника рукой в плечо, ирландец схватился за лицо и сел на газон.

