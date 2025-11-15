Бруну о красной Роналду: «Криштиану знает, что допустил ошибку – он не хотел, но так вышло. Португалия проигрывала Ирландии и до удаления»

Бруну об удалении Роналду: Криштиану знает, что ошибся.

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался об удалении Криштиану Роналду в прошлом матче квалификации ЧМ-2026 против команды Ирландии (0:2).

Роналду был удален за удар локтем в спину защитнику соперника Даре О’Ши.

«Этот момент – часть нашего португальского футбола. Накал страстей, факт того, что мы не добились результата. Удаление – просто еще один момент в футбольном матче.

Криштиану отреагировал таким образом, что ему пришлось дорого за это заплатить. Он знает, что не хотел этого делать. Но так вышло. Он знает, что допустил ошибку. Но мы проигрывали еще до удаления.

Конечно, это осложнило ситуацию, потому что у нас осталось 10 игроков, и у нас не было футболиста, который мог бы забить в любой момент», – сказал Бруну Фернандеш.