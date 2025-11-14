Тренер Ирландии об удалении Роналду: «Это его действия привели к красной карточке, я тут ни при чем»

Тренер Ирландии: Это действия Роналду привели к удалению, я тут ни при чем.

Тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон отреагировал на красную карточку Криштиану Роналду .

40-летний форвард сборной Португалии был удален за удар локтем в спину в проигранном матче (0:2) квалификации ЧМ-2026.

«Роналду похвалил меня за то, что я оказал давление на судью. Это его действия привели к красной карточке, я тут ни при чем. Разве только я не залез к нему в голову», – подчеркнул тренер.

Перед игрой Хадльгримссон заявил: «Все зависит от рефери, если он [Роналду] принимает участие в игре, но в Португалии он влиял не только на арбитра, но и на весь стадион, потому что все болельщики поддерживали его действия, и арбитр в какой-то мере просто шел у них на поводу». Роналду ответил на эти слова: «Думаю, он хотел оказать давление на судью. Он умный тренер. Я много лет играю в футбол и знаю, как тренеры думают и как они пытаются снять напряжение с игроков».

