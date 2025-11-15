Мартинес об удалении Роналду: «Несправедливо налагать длительную дисквалификацию. Криштиану отреагировал на провокацию. Другие могли упасть на поле и ждать пенальти»
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о красной карточке Криштиану Роналду в матче квалификации ЧМ-2026 против команды Ирландии (0:2).
Роналду был удален за удар локтем в спину защитнику соперника Даре О’Ши, который перед эти тянул 40-летнего нападающего «Аль-Насра» за футболку.
«После матча был непростой период, поскольку тяжело определить свои эмоции. Я видел его реакцию на провокацию.
Это началось с самого начала игры, в каждом эпизоде в штрафной площади. Это началось даже еще накануне на пресс-конференции.
Криштиану пытался продолжать играть. Другие могли упасть на поле и ждать пенальти. Это была реакция на провокацию.
Я бы сказал, что было бы крайне несправедливо налагать длительную дисквалификацию», – сказал Роберто Мартинес перед матчем Португалии против Армении.