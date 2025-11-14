Роналду жестом показывал утереть слезы игрокам Ирландии, получив желтую за удар локтем О’Ши. После ВАР арбитр удалил Криштиану, фанаты Ирландии повторяли плачущий жест

Криштиану Роналду жестом призывал утереть слезы после желтой карточки.

Португалия проиграла Ирландии (0:2) в матче отбора к ЧМ-2026 в Дублине.

На 61-й минуте Криштиану Роналду ударил локтем в спину защитнику Даре О ’Ши в штрафной сборной Ирландии. Арбитр Гленн Нюберг показал Роналду желтую карточку.

После этого Криштиану издевательским жестом призвал утереть слезы кого-то из игроков соперника. Возможно, Роналду адресовал этот жест защитнику «Брентфорда » Натану Коллинзу , возможно – О’Ши.

После этого эпизода арбитр пошел к монитору для консультации с ВАР, а затем отменил желтую карточку Криштиану за удар О’Ши и заменил ее красной, удалив португальца с поля.

Роналду поаплодировал ирландским болельщикам и показал большие пальцы перед уходом с поля. После этого фанаты Ирландии повторяли плачущий жест вслед Криштиану.

Изображение: скриншот трансляции