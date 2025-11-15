Карпин про 0:2 с Чили: «Этот матч больше понравился, чем с Перу. Допустили два удара в створ, в атаке поинтереснее выглядели. Первый тайм весь понравился, второй – отрезками»

Валерий Карпин: игра с Чили больше понравилась, чем с Перу.

Валерий Карпин прокомментировал поражение России от Чили в BetBoom товарищеском матче – 0:2.

– Если отмести ошибки в обороне и счет забыть, по качеству какой матч понравился больше – с Перу или с Чили сегодня?

– Сегодняшний больше понравился.

– В чем это выражается?

– Да во всем, абсолютно во всем. И по обороне претензии, если ошибки исключить или убрать, – допустили два удара в створ ворот и два гола пропустили. По атаке поинтереснее выглядели, чем в предыдущей игре.

– Это связано с игроками, которые находятся на поле?

– Ну, я думаю, что со всем связано. И с игроками, и с полем, и с соперником – со всем связано.

– Ошибки, которые допускают в обороне... Как будто ты не ждешь от Дивеева такого, что было в первом голе. Как бы вы это объяснили? Ну вряд ли он не уверен в себе.

– Может, как раз уверен в себе, поэтому так случилось. И второй гол – то же самое. Понятно, хотел сохранить, кому-то покатил, Бевееву , отскок непредсказуемый – получили второй гол.

- Какой лучший отрезок сборной России в этом матче?

– Первый тайм весь понравился, второй тайм – отрезками.

- Известно ли, что с Обляковым?

– Защемлен нерв, по-моему. Ну, как он говорит, упал на одну сторону, а болит с другой стороны. Так что, я думаю, защемил нерв, скорее всего, – сказал главный тренер сборной России в эфире «Матч ТВ».