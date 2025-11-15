  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин о сборной России: «Итоги года позитивные, если брать все матчи. Соперники хорошие, оценили себя на их уровне»
29

Карпин о сборной России: «Итоги года позитивные, если брать все матчи. Соперники хорошие, оценили себя на их уровне»

Карпин о сборной: итоги года позитивные.

Валерий Карпин удовлетворен тем, как сборная России провела 2025 год, несмотря на поражение от Чили (0:2).

«Общие итоги... если брать все матчи, то итоги хорошие. Соперники хорошие. Посмотрели, опять же, на нас, оценили себя на уровне таких соперников.

Поэтому, подводя итоги, думаю, что позитивные, несмотря на поражение», – отметил главный тренер сборной России в эфире «Матч ТВ».

У команд Карпина 1 победа в 6 последних матчах – над «Зенитом»

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?39881 голос
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoВалерий Карпин
logoСборная Чили по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин про 0:2 с Чили: «Этот матч больше понравился, чем с Перу. Допустили два удара в створ, в атаке поинтереснее выглядели. Первый тайм весь понравился, второй – отрезками»
вчера, 17:23Видео
У команд Карпина 1 победа в 6 последних матчах – над «Зенитом»
вчера, 17:09
Россия проиграла впервые за 23 матча. Поражений не было с ноября 2021 года
вчера, 17:01
Главные новости
Россия проиграла Чили и прервала серию без поражений, Махачев взял 2-й пояс в UFC, Алькарас и Синнер в финале итогового, Петросян и Семененко выиграли короткие программы и другие новости
11 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Португалия без Роналду примет Армению, Франция в гостях у Азербайджана, Англия против Албании, Италия сыграет с Норвегией
50 минут назад
Дивеев про 0:2 с Чили: «Разберем, как надо играть с теми, кто обороняется 5-4-1. Они не так много создали, все моменты – наши ошибки»
сегодня, 04:56
Луис де ла Фуэнте: «Испания не должна терять голову – выход на ЧМ-2026 еще не гарантирован»
сегодня, 03:27
Товарищеские матчи. Бразилия победила Сенегал, США одолели Парагвая, Уругвай и Мексика сыграли 0:0
сегодня, 03:05
Минспорта Калининградской области о 5-м месте «Балтики»: «Талалаев ведет команду вперед как локомотив»
сегодня, 02:58
Канчельскис после 0:2 с Чили: «Карпину пора определиться с местом работы. На двух стульях долго не усидит, сам себя обманывает»
сегодня, 02:43
Выиграйте ретрофутболку Роналдо – всего лишь нужно закатить мячик
вчера, 22:30Тесты и игры
Каземиро: «Аргентина играла на Месси на ЧМ – защищалась низким блоком, а он стоял впереди. С Неймаром можно так же. От мастерства таких игроков нельзя отказываться, слишком талантливы»
вчера, 22:07
«Барса» думает подписать топ-форварда на замену Левандовскому летом: в клубе считают, что финансово это возможно. Приоритет – Альварес, альтернативы – Кейн, Осимхен, Гирасси
вчера, 21:56
Ко всем новостям
Последние новости
Азербайджан – Франция. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
16 минут назад
Товарищеский матч. «Крылья Советов» в гостях у «Динамо» Брест
27 минут назад
Португалия – Армения. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
37 минут назад
Первая лига. «Факел» в гостях у «Сокола», «Челябинск» против «КАМАЗа»
сегодня, 05:06
Доку об 1:1: «Если Бельгии нужны де Брюйне, Лукаку и Куртуа, чтобы победить Казахстан, то на ЧМ ничего не сможем сделать»
сегодня, 04:38
Тренер Беларуси о 2:2 с Данией: «Для меня это большое достижение. Соперник входит в топ-5 сборных мира»
сегодня, 04:22
Тренер Казахстана об удалении Чеснокова: «Когда тренерский штаб Бельгии набросился на Ислама, не мог просто стоять и смотреть. Не помню, что сказал, но они все равно меня не поняли»
сегодня, 03:59
Колосков о пропущенных голах от Чили: «В приличной команде таких ошибок быть не должно. Россия проиграла по делу»
сегодня, 03:43
Ассистент тренера Бельгии об 1:1 с Казахстаном: «Не сразу вошли в игру. Не первый раз начинаем тяжело, постараемся устранить ошибки»
сегодня, 02:17
Беларусь прервала серию из 11 поражений в отборах ЧМ, сыграв вничью с Данией
сегодня, 01:58