Карпин о сборной России: «Итоги года позитивные, если брать все матчи. Соперники хорошие, оценили себя на их уровне»

Карпин о сборной: итоги года позитивные.

Валерий Карпин удовлетворен тем, как сборная России провела 2025 год, несмотря на поражение от Чили (0:2).

«Общие итоги... если брать все матчи, то итоги хорошие. Соперники хорошие. Посмотрели, опять же, на нас, оценили себя на уровне таких соперников.

Поэтому, подводя итоги, думаю, что позитивные, несмотря на поражение», – отметил главный тренер сборной России в эфире «Матч ТВ».

У команд Карпина 1 победа в 6 последних матчах – над «Зенитом»