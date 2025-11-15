Васильев о пиве: «В 90-е и в начале 2000-х было невозможно находиться на стадионах – сплошной мат, драки, дебоши, куча пьяных. Зачем возвращаться к этому?»

Дмитрий Васильев выступил против продажи пива на стадионах.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев дал комментарий относительно возможного разрешения продавать пиво на стадионах.

«Конечно, можно сразу вспомнить 90-е годы, когда творилось непонятно что на стадионах. Это сейчас нормальная обстановка – с детьми ходят люди спокойно.

Кстати, не только в 90-е, я бы сказал, что и в начале 2000-х было невозможно находиться на стадионах – сплошной мат, драки, дебоши, куча пьяных людей.

Зачем нужно возвращаться к этому? Только-только нормализовалось все, можно посещать стадионы, не опасаясь за свою жизнь и безопасность.

Очень интересно разобраться, кто сильнее всего лоббирует такие законопроекты, помимо пивных компаний, с которыми все понятно», – сказал Дмитрий Васильев .

Васильев о пиве на стадионах: «Плохая инициатива. У русского человека нет меры, чрезмерное употребление пагубно влияет на здоровье. От алкоголя разбиваются семьи»