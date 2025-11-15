Васильев о пиве: «В 90-е и в начале 2000-х было невозможно находиться на стадионах – сплошной мат, драки, дебоши, куча пьяных. Зачем возвращаться к этому?»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев дал комментарий относительно возможного разрешения продавать пиво на стадионах.
«Конечно, можно сразу вспомнить 90-е годы, когда творилось непонятно что на стадионах. Это сейчас нормальная обстановка – с детьми ходят люди спокойно.
Кстати, не только в 90-е, я бы сказал, что и в начале 2000-х было невозможно находиться на стадионах – сплошной мат, драки, дебоши, куча пьяных людей.
Зачем нужно возвращаться к этому? Только-только нормализовалось все, можно посещать стадионы, не опасаясь за свою жизнь и безопасность.
Очень интересно разобраться, кто сильнее всего лоббирует такие законопроекты, помимо пивных компаний, с которыми все понятно», – сказал Дмитрий Васильев.
Васильев о пиве на стадионах: «Плохая инициатива. У русского человека нет меры, чрезмерное употребление пагубно влияет на здоровье. От алкоголя разбиваются семьи»