Канчельскис о «Динамо»: «Команда хорошая, состав не на такое место. Были бы выше, если бы Карпин не совмещал. Если выбрать что-то одно, результат придет, ему надо определиться, пока есть время»
Андрей Канчельскис: «Динамо» было бы выше, если бы Карпин не совмещал посты.
Андрей Канчельскис считает, что на «Динамо» негативно сказывается совмещение постов Валерия Карпина в клубе и сборной России.
Бело-голубые проиграли «Акрону» дома в 15-м туре Мир РПЛ (1:2). На данный момент команда Карпина на 9-м месте и может опуститься ниже.
«Думаю, «Динамо» было бы выше в турнирной таблице РПЛ, если бы Карпин не совмещал посты.
Как ни крути, сконцентрироваться на двух таких вещах просто невозможно и неправильно. Если выбрать что-то одно, результат точно придет – команда ведь хорошая, состав не на такое место.
Ему нужно определиться, пока есть время, пока в клубе доверяют. Изначально это было неправильно – так сейчас нигде не делают», – сказал бывший полузащитник сборной России.
