Андрей Канчельскис: «Карпину надо определиться — либо «Динамо», либо сборная. На два фронта тяжело распыляться»
Андрей Канчельскис против совмещения постов Валерием Карпиным.
Андрей Канчельскис раскритиковал совмещение постов Валерием Карпиным, который возглавляет сборную России и «Динамо».
«Карпину надо определяться — либо «Динамо», либо сборная России. На два фронта нельзя. Очень тяжело распыляться, нельзя объять необъятное.
Насчет его увольнения лучше спросить у руководства «Динамо», но все возможно. Тренерская работа — неблагодарное дело. Я не удивлюсь такому исходу — сам был в такой ситуации», — сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
