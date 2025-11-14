Андрей Канчельскис: «Карпину надо определиться — либо «Динамо», либо сборная. На два фронта тяжело распыляться»

Андрей Канчельскис против совмещения постов Валерием Карпиным.

Андрей Канчельскис раскритиковал совмещение постов Валерием Карпиным , который возглавляет сборную России и «Динамо ».

«Карпину надо определяться — либо «Динамо», либо сборная России. На два фронта нельзя. Очень тяжело распыляться, нельзя объять необъятное.

Насчет его увольнения лучше спросить у руководства «Динамо», но все возможно. Тренерская работа — неблагодарное дело. Я не удивлюсь такому исходу — сам был в такой ситуации», — сказал бывший полузащитник сборной России.