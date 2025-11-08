Канчельскис считает, что Станкович должен остаться в «Спартаке»: «Некрасиво сейчас покидать команду. Надо доработать сезон»

Канчельскис считает, что Станкович должен остаться в «Спартаке».

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что Деян Станкович должен остаться в «Спартаке » до конца сезона.

«Надо доработать сезон до конца и потом сказать спасибо «Спартаку». В любом случае, сейчас покидать команду будет неправильно. Это некрасиво просто», – сказал Канчельскис.

Станкович тренирует «Спартак» с лета 2024 года.