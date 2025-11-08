Канчельскис считает, что Станкович должен остаться в «Спартаке»: «Некрасиво сейчас покидать команду. Надо доработать сезон»
Канчельскис считает, что Станкович должен остаться в «Спартаке».
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что Деян Станкович должен остаться в «Спартаке» до конца сезона.
«Надо доработать сезон до конца и потом сказать спасибо «Спартаку». В любом случае, сейчас покидать команду будет неправильно. Это некрасиво просто», – сказал Канчельскис.
Станкович тренирует «Спартак» с лета 2024 года.
Ман Сити
Будет ничья
Ливерпуль
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости