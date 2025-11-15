  • Спортс
  • Черданцев о Жерсоне: «Ничего не показал за первый круг. За трансферную стоимость тебя никто в состав не ставит – Семак это показывает. «Зенит» начинает строиться вокруг Педро»
Черданцев о Жерсоне: «Ничего не показал за первый круг. За трансферную стоимость тебя никто в состав не ставит – Семак это показывает. «Зенит» начинает строиться вокруг Педро»

Георгий Черданцев: Жерсон ничего не показал в первом круге сезона РПЛ.

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался по поводу выступления «Зенита» в этом сезоне Мир РПЛ.

На данный момент команда тренера Сергея Семака занимает 3-е место в таблице чемпионата, набрав 30 очков в 15 матчах.

– С чем связана потеря очков «Зенита»?

– У «Зенита» хорошая глубина состава, они хорошо закончили первый круг, находятся в поиске. Семак потратил первый круг для того, чтобы определиться со схемой. Мы видим, что постепенно команда начинает строиться вокруг Педро, который за этот круг приобрел роль одного из лидеров, чего не было в прошлом году.

Я слышу отзывы, что на тренировках он смотрится на голову сильнее всех остальных, даже сильнее Луиса Энрике. Но видно, что ему не хватало уверенности и игры под давлением, умения проявлять себя. Сейчас ему стали регулярно доверять. Эта трансформация и выстраивание команды вокруг нового игрока занимает время.

Думаю, что Семак, как и болельщики «Зенита», разочарован Жерсоном. Когда за такие деньги приобретается футболист сборной Бразилии, при всех травмах и адаптациях, человек должен выходить и свой контракт оправдывать с первого матча. А Жерсон не показал вообще ничего за первый круг.

Неслучайно он часто оказывается в запасе. За трансферную стоимость тебя никто в состав не ставит. И Семак это показывает. Играя в составе «Зенита», ты должен быть сильнее на тренировках. Возможно, ему не хватило отпуска. Он играл, по сути, год, если учесть клубный чемпионат мира.

Но это не оправдание для тренера – ему нужен результат. В результате мы видим, что после ухода Клаудиньо нужно было найти, как будет игра выстраиваться без него. Он был самым креативным игроком «Зенита».

Первый круг ушел на поиск новых сочетаний, нового вектора развития игры. Плюс сейчас Луис Энрике – игрок основного состава, нужно всех игроков расставить, поставить им правильные задачи.

При той трансформации, которая происходит в «Зените», место в тройке и отставание три очка от лидеров – нормальный результат для первого круга. Потенциал у команды огромный. Вдолгую «Зенит» остается фаворитом сезона вместе с «Краснодаром», – сказал Георгий Черданцев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
