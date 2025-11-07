«Зенит» впервые с 2009 года выиграл Молодежную футбольную лигу

«Зенит» выиграл Молодежную футбольную лигу, одержав победу над «Рубином» (3:2) в матче 29‑го тура.

«Зенит» набрал 67 очков и за тур до конца точно не опустится ниже первого места. Идущий вторым «Краснодар» (64 очка) не сможет догнать петербуржцев по результатам личных встреч (2:0, 0:5).

Стоит отметить, что в последний раз «Зенит» выигрывал Молодежную футбольную лигу в 2009 году.