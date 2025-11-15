Валерий Непомнящий: «Станкович не понял, какую ношу взвалил на плечи. «Спартак» – особая команда, за нее болеют во всех бывших странах СССР»

Непомнящий о «Спартаке»: «Станкович не понял, какую ношу взвалил на плечи.

Экс-тренер российских клубов Валерий Непомнящий прокомментировал уход Деяна Станковича из «Спартака ».

«В «Спартаке» ничего не произошло. «Спартак», как всегда, из года в год, из века в век, радует нас этой непонятной ситуацией, что творится вокруг футбола. После эры Романцева все так и продолжается.

Это нормально, Станкович не понял, какую ношу он взвалил на свои плечи. «Спартак» – это особая команда, к нему особое отношение. Эта команда имеет самую большую массу болельщиков. За «Спартак» болеют не просто в России, а во всех бывших странах СССР.

Что там происходит? Каким образом там все это случается? Я не знаю. У меня нет объяснения. Тренер не справился с этим давлением – ни эмоционально, ни психологически. А когда тренер не справляется, это влияет на игроков. Команда играет нестабильно. Для меня это почти нормально», – сказал Непомнящий.