  • Семшов об отстранении России: «До окончания СВО на изменение ситуации рассчитывать не приходится. Но не факт, что и после европейские сборные согласятся играть с нами»
Семшов об отстранении России: «До окончания СВО на изменение ситуации рассчитывать не приходится. Но не факт, что и после европейские сборные согласятся играть с нами»

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался на тему отстранения.

– В 2025-м постоянно ходят слухи о возможном снятии ограничений со сборной России, но пока этого не произошло. Следите за подобными новостями или научились абстрагироваться? 

– Научился пропускать мимо ушей. Мы сами прекрасно понимаем, когда нас допустят. Нужно надеяться, верить в лучшее и продолжать играть. А если постоянно зацикливаться на отмене санкций, жить будет тяжело.

К сожалению, пока большие турниры проходят мимо. Болельщики и футболисты заждались.

– На ваш взгляд, когда отечественные сборные и клубы допустят до международных соревнований?

– У меня нет прогноза. Периодически в СМИ всплывают различные версии, но точной информацией не обладает никто. Ни один человек не даст ответ на этот вопрос. Зависит от множества факторов.

Безусловно, до окончания СВО на изменение ситуации рассчитывать не приходится. Но и что случится после, тоже никто не знает. Не факт ведь, что те же европейские сборные согласятся играть с нами, – сказал Семшов.

Опубликовано: Sports
Источник: RT
logoИгорь Семшов
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
Политика
отстранение и возвращение России
