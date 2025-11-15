Дуайт Йорк: «Проблема «Ливерпуля» – это Виртц, но Слот должен разобраться, смогут ли Экитике и Исак забивать вместе. Они могут представлять большую угрозу для соперников»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк поделился мыслями относительно игры «Ливерпуля» в сезоне АПЛ.
«Проблема «Ливерпуля» – это Флориан Виртц. Некоторые трудности создает и то, сколько денег заплатили за его переход.
Арне Слот должен доверять себе и инстинктам, чтобы разобраться, смогут ли Экитике и Исак забивать голы вместе, поскольку по отдельности они оба способны забивать. Вместе они могут представлять большую угрозу для соперников», – сказал Дуайт Йорк в интервью Snabbare.
