Дуайт Йорк: «Проблема «Ливерпуля» – это Виртц, но Слот должен разобраться, смогут ли Экитике и Исак забивать вместе. Они могут представлять большую угрозу для соперников»

Дуайт Йорк: проблема «Ливерпуля» – это Флориан Виртц.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк поделился мыслями относительно игры «Ливерпуля» в сезоне АПЛ .

«Проблема «Ливерпуля » – это Флориан Виртц . Некоторые трудности создает и то, сколько денег заплатили за его переход.

Арне Слот должен доверять себе и инстинктам, чтобы разобраться, смогут ли Экитике и Исак забивать голы вместе, поскольку по отдельности они оба способны забивать. Вместе они могут представлять большую угрозу для соперников», – сказал Дуайт Йорк в интервью Snabbare.