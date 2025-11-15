Кантона о современном футболе: «Я мог бы забить 60 голов за сезон. Никаких подкатов сзади, никакого Винни Джонса, защитники играют, заложив руки за спину, как пингвины»

Кантона о современном футболе: я мог бы забить 60 голов за сезон.

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед » Эрик Кантона сказал, что в нынешних футбольных реалиях мог бы забить 60 голов за сезон.

«Никаких подкатов сзади, никакого Винни Джонса, защитники играют, заложив руки за спину, как пингвины.

Я мог бы забить 60 голов за сезон», – сказал Кантона.