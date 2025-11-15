У защитника «Реала» Хейсена мышечный дискомфорт. Он пропустит матч Испании против Грузии
У защитника «Реала» Хейсена мышечный дискомфорт.
Защитник «Реала» и сборной Испании Дин Хейсен испытал мышечный дискфоморт в конце тренировки.
Хейсен, таким образом, не сыграет в сегодняшнем матче за Испанию против Грузии в отборе на ЧМ.
Напомним, в октябре Хейсен уже пропустил 2 матча из-за мышечной травмы.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?39855 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Sports
Источник: El Partidazo de COPE
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости