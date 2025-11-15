  • Спортс
У защитника «Реала» Хейсена мышечный дискомфорт. Он пропустит матч Испании против Грузии

Защитник «Реала» и сборной Испании Дин Хейсен испытал мышечный дискфоморт в конце тренировки.

Хейсен, таким образом, не сыграет в сегодняшнем матче за Испанию против Грузии в отборе на ЧМ.

Напомним, в октябре Хейсен уже пропустил 2 матча из-за мышечной травмы.

Источник: El Partidazo de COPE
