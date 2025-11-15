  • Спортс
  • «Почему мы преклоняемся перед иностранцами? Им плевать на российский футбол. «Спартаку» нужен отечественный тренер». Пономарев о красно-белых
26

«Почему мы преклоняемся перед иностранцами? Им плевать на российский футбол. «Спартаку» нужен отечественный тренер». Пономарев о красно-белых

Владимир Пономарев: иностранным тренерам плевать на российский футбол.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что «Спартак» должен возглавить российский тренер после отставки Деяна Станковича.

«Спартаку» нужен отечественный тренер. Ну почему же мы преклоняемся перед иностранцами? Они же сюда приезжают на заработки, они поняли, что здесь им готовы платить колоссальные деньги.

Они заключают контракт на несколько лет, а после этого хоть трава не расти. Им плевать на российский футбол.
 
А если у них что-то не получается, то они рассчитывают получить хорошую неустойку от клуба. Такое вот у них мышление», – сказал Владимир Пономарев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
