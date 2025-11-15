«Балтика» со счетом 11:0 обыграла «Родину-3». У Йенне – хет-трик, забито два автогола
«Балтика» со счетом 11:0 обыграла «Родину-3».
«Балтика» одержала крупную победу в товарищеском матче.
Команда тренера Андрея Талалаева выиграла со счетом 11:0 у «Родины-3». Хет-трик в матче сделал Тентон Йенне, два мяча забито после автоголов.
Начинала «Балтика» матч в таком составе: Кукушкин, Варатынов, Чивич, Андраде, Филин, Саусь, Беликов, Йенне, Петров, Титков, Оффор.
Во втором тайме был такой состав: Любаков, Обонин, Луна, Вшивков, Ковалёв, Поспелов, игрок на просмотре, Мендель, Ковач, Манелов, Степанов.
Источник: телеграм-канал «Балтики»
