«Балтика» со счетом 11:0 обыграла «Родину-3». У Йенне – хет-трик, забито два автогола

«Балтика» со счетом 11:0 обыграла «Родину-3».

«Балтика» одержала крупную победу в товарищеском матче.

Команда тренера Андрея Талалаева выиграла со счетом 11:0 у «Родины-3». Хет-трик в матче сделал Тентон Йенне, два мяча забито после автоголов.

Начинала «Балтика » матч в таком составе: Кукушкин, Варатынов, Чивич, Андраде, Филин, Саусь, Беликов, Йенне, Петров, Титков, Оффор.

Во втором тайме был такой состав: Любаков, Обонин, Луна, Вшивков, Ковалёв, Поспелов, игрок на просмотре, Мендель, Ковач, Манелов, Степанов.