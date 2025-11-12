Егор Титов: «В России есть тренеры, для которых «Спартак» – это жизнь: Тихонов, Парфенов, Аленичев. Уверен, клуб уже с кем-то договорился»

Егор Титов: в России есть тренеры, для которых «Спартак» – это жизнь.

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов назвал тренеров, которые могли бы возглавить команду.

– Кого видите новым главным тренером: иностранца, россиянина, и должен ли он быть спартаковцем?

– Если ранее клуб приглашал не имевших большого опыта работы иностранцев, то в России есть готовые специалисты, для которых «Спартак» – это их жизнь. Андрей Тихонов , Дмитрий Парфенов , Дмитрий Аленичев , который собрал, так скажем, чемпионский «Спартак». И, кстати, та победа в 2017 году, к сожалению, стала пока последней.

Другое дело, что есть иностранный спортивный директор, который видит на позиции главного тренера только зарубежных специалистов. Мне бы хотелось, чтобы свое мнение руководству высказал Андрей Мовсесьян, я его хорошо знаю, он большой профессионал, вместе мы играли еще в академии «Спартака ».

– Остается только верить в правильный выбор спартаковских боссов и ждать чемпионства?

– Однозначно. Есть совет директоров, который решит, кто будет работать. Уверен, они уже договорились с кем‑то, скоро мы узнаем имя нового главного тренера, – сказал Титов.