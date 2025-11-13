Дмитрий Черышев о тренере для «Спартака»: «Аленичев, Юран, Мостовой, Шалимов не соответствуют уровню? Экс-игроки знают команду. Российскую тренерскую работу нужно уважать»
Дмитрий Черышев высказался о кандидатах на пост тренера «Спартака».
Дмитрий Черышев порассуждал о возможных кандидатах на пост тренера в «Спартаке». Ранее в отставку был отправлен Деян Станкович.
«У нас много спартаковцев, которые стали тренерами. Они что, не идолы? Аленичев не идол? Юран не идол? Мостовой и Шалимов – это люди, которые не соответствуют уровню? Поверьте мне, соответствуют. Просто футбол сейчас стал совсем другой. Сейчас другие критерии.
Но есть бывшие футболисты, которые знают команду изнутри, знают клуб изнутри и могут сделать то же самое, что делают тренеры из-за границы. Просто нужно уважать российскую тренерскую работу. А то сейчас притащили одного, второго, третьего, лишь бы только притащить – это неправильно», – сказал экс-тренер «Шинника», ныне возглавляющий «Равшан» из Таджикистана.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?33434 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости