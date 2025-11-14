Парфенов о том, играл бы Барко в «Спартаке» Романцева: «А вместо кого? Он мало мячей получает между линиями, как это делали Титов, Аленичев, Цымбаларь»

Дмитрий Парфенов сомневается, что Барко заиграл бы в «Спартаке» Романцева.

Дмитрий Парфенов оценил игру Эсекиэля Барко в «Спартаке ».

— Можно ли сравнить этот «Спартак» с командой Романцева?

— Зачем и как можно сравнивать? У меня вообще возникают вопросы по ряду игроков стартового состава красно-белых.

— Например?

— К линии обороны. Да и к группе атаки. В первом тайме [матча с «Краснодаром» – 1:2] вообще моментов не было. Просто без шансов впереди. Хотя в старте выходят легионеры, купленные за серьезные деньги. Значит, эти люди должны делать разницу. Но они ее не делают... С чем это связано? С их готовностью, мотивацией, тактикой?

— А кто из нынешнего состава мог бы заиграть в команде Романцева?

— Да никто.

— Барко не потянул бы?

— Вместо кого? Если вы внимательно посмотрите, он же все время отваливается в зону левого защитника. Мало мячей получает между линиями, как это делали Титов , Аленичев , Цымбаларь. Барко как раз пытается открыть себе пространство, поле, чтобы его со спины никто не атаковал. То есть левый защитник высоко поднимается, а он оказывается в его зоне, получает мяч.

— Вас это удивляет?

— Это его манера. Повторюсь, я мало видел эпизодов, где он действовал между линиями. Просто возникает вопрос: если защитники в «Спартаке» не могут начинать атаки, то зачем они нужны? Но это лишь мое наблюдение со стороны. Не знаю...

В прошлом году «Спартак» же выдал отрезок из семи побед подряд. Был и высокий прессинг, и высокая линия. Много приникающих передач в штрафную. Все по делу. Хорошая командная скорость.

— А функционал Жедсона вам понятен?

— Может быть, его надо как-то по-другому использовать? Иногда, мне кажется, что они с Барко друг друга дублируют. Возможно, стоит Жедсона ставить на позицию Умярова, а Барко повыше? Правда, тут тогда встанет вопрос с русскими игроками. Хотя, по идее, должно хватить. Максименко, Литвинов, Денисов.

— Дмитриев.

— Да. Хотя ставить его левым защитником под быстрые фланги «Краснодара» было рискованно. В принципе, второй мяч «Краснодара» из его зоны и прилетел, – сказал бывший защитник «Спартака ».