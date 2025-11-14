  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Парфенов о том, играл бы Барко в «Спартаке» Романцева: «А вместо кого? Он мало мячей получает между линиями, как это делали Титов, Аленичев, Цымбаларь»
15

Парфенов о том, играл бы Барко в «Спартаке» Романцева: «А вместо кого? Он мало мячей получает между линиями, как это делали Титов, Аленичев, Цымбаларь»

Дмитрий Парфенов сомневается, что Барко заиграл бы в «Спартаке» Романцева.

Дмитрий Парфенов оценил игру Эсекиэля Барко в «Спартаке».

— Можно ли сравнить этот «Спартак» с командой Романцева?

— Зачем и как можно сравнивать? У меня вообще возникают вопросы по ряду игроков стартового состава красно-белых.

— Например?

— К линии обороны. Да и к группе атаки. В первом тайме [матча с «Краснодаром» – 1:2] вообще моментов не было. Просто без шансов впереди. Хотя в старте выходят легионеры, купленные за серьезные деньги. Значит, эти люди должны делать разницу. Но они ее не делают... С чем это связано? С их готовностью, мотивацией, тактикой?

— А кто из нынешнего состава мог бы заиграть в команде Романцева?

— Да никто.

— Барко не потянул бы?

— Вместо кого? Если вы внимательно посмотрите, он же все время отваливается в зону левого защитника. Мало мячей получает между линиями, как это делали Титов, Аленичев, Цымбаларь. Барко как раз пытается открыть себе пространство, поле, чтобы его со спины никто не атаковал. То есть левый защитник высоко поднимается, а он оказывается в его зоне, получает мяч.

— Вас это удивляет?

— Это его манера. Повторюсь, я мало видел эпизодов, где он действовал между линиями. Просто возникает вопрос: если защитники в «Спартаке» не могут начинать атаки, то зачем они нужны? Но это лишь мое наблюдение со стороны. Не знаю... 

В прошлом году «Спартак» же выдал отрезок из семи побед подряд. Был и высокий прессинг, и высокая линия. Много приникающих передач в штрафную. Все по делу. Хорошая командная скорость.

— А функционал Жедсона вам понятен?

— Может быть, его надо как-то по-другому использовать? Иногда, мне кажется, что они с Барко друг друга дублируют. Возможно, стоит Жедсона ставить на позицию Умярова, а Барко повыше? Правда, тут тогда встанет вопрос с русскими игроками. Хотя, по идее, должно хватить. Максименко, Литвинов, Денисов.

— Дмитриев.

— Да. Хотя ставить его левым защитником под быстрые фланги «Краснодара» было рискованно. В принципе, второй мяч «Краснодара» из его зоны и прилетел, – сказал бывший защитник «Спартака».

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?35620 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЭсекиэль Барко
logoСпартак
logoИлья Цымбаларь
logoДмитрий Парфенов
logoОлег Романцев
logoЕгор Титов
logoпремьер-лига Россия
logoЖедсон Фернандеш
logoДмитрий Аленичев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Юрий Гаврилов: «Никого в «Спартаке» нельзя назвать лучшим игроком. У Барко 4 гола за сезон – вы считаете, этого достаточно? Я забивал по 20 – вот это вклад!»
4 ноября, 19:48
Радимов о «Спартаке»: «Деградация продолжается. Ну какой Дмитриев защитник? Барко отдал чужому и стоит, наблюдает. При этом читаю, что ему предложили новый трехлетний контракт!»
4 ноября, 13:27
Глушаков о «Спартаке»: «Покупка новых игроков навредила климату команды, есть дисбаланс. Чехарда в составе влияет на результат. Стресс с тренером – тоже не есть хорошо»
4 ноября, 06:35
Главные новости
Мбаппе – самый юный игрок с 400 голами в XXI веке. Быстрее Килиана столько мог забить только Пеле
4 минуты назад
Товарищеские матчи. Аргентина в гостях у Анголы, Узбекистан против Египта, Япония победила Гану
15 минут назадLive
«Ливерпуль», «Ман Сити» и «Тоттенхэм» следят за лучшим бомбардиром «Борнмута» Семеньо
40 минут назад
Собрали все 322 клуба из 20 европейских лиг. Сколько сможете назвать?
47 минут назадТесты и игры
Ван дер Варт о Роналду, считающем себя красивее Бекхэма: «Будь он из шоколада, съел бы сам себя»
сегодня, 15:45
Генич о главной звезде российского футбола: «И Дзюба, и Аршавин вывели людей на улицы. Сейчас больше будут узнавать Артема. Возможно, все будут узнавать Акинфеева, если они будут втроем»
сегодня, 15:32
Слишкович про конфликт с Соболевым в «Спартаке»: «Перед матчем с «Балтикой» я спросил игроков, нужно ли возвращать Сашу в состав. Ответ можно понять по заявке»
сегодня, 15:20
МЛС перейдет на систему «осень-весна» с сезона-2027/28: «Это начало новой эры для лиги и для футбола в Северной Америке»
сегодня, 14:59
Пятибратов о «Спартаке»: «Я бы ни секунды не сомневался, если бы поступило предложение. У нас часто недооценивают возможности российских тренеров. Станкович в «Факеле» с ума сошел бы»
сегодня, 14:54
Мостовой о «Динамо» Карпина: «А чего вы ожидали? О каком чемпионстве шла речь? Его не под дулом пистолета заставляли посты совмещать»
сегодня, 14:50
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Захаряна об интересе «ПСЖ»: «Как могу комментировать то, что никто не знает, кроме конкретного телеграм‑канала? У нас такой информации нет»
2 минуты назад
Барнс не считает, что трофей делает сезон успешным: «Постекоглу выиграл ЛЕ – и что с ним стало? А если «Ливерпуль» уступит «Барселоне» в полуфинале ЛЧ, будет ли это провалом?»
21 минуту назад
В Петербурге открылась посвященная «Зениту» фотовыставка: «Реализована к столетию клуба»
34 минуты назадФото
Карпин подписал бы Мбаппе, Ямаля и Кейна и считает «Спартак» и «Сельту» лучшими командами в своей карьере: «Для маленького клуба из Виго быть в пятерке 5 лет – достижение»
51 минуту назад
Вернер, вероятно, перейдет в клуб МЛС зимой. Контракт форварда с «Лейпцигом» истекает в 2026-м
сегодня, 15:05
Карпин о встрече с детьми из центра «Сириус»: «Не было повода ответить «Ну и?», вопросы нормальные. Фон отличается от того, когда журналисты всякую ерунду спрашивают»
сегодня, 14:43
Люксембург – Германия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 14:39
Польша – Нидерланды. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 14:39
Караваев фрагментарно приступил к тренировкам в общей группе «Зенита». Он не играл год
сегодня, 14:39
Тренер Чили о матче с Россией: «Мы хотим доминировать. Россияне сильны как команда, не хочу никого выделять»
сегодня, 14:28