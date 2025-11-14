  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Тарханов: «Всю жизнь «Спартак» тренировали спартаковцы. Надо доверить команду русскому. Аленичев мог бы возглавить»
41

Александр Тарханов: «Всю жизнь «Спартак» тренировали спартаковцы. Надо доверить команду русскому. Аленичев мог бы возглавить»

Тарханов: Аленичев мог бы возглавить «Спартак».

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов считает, что Дмитрий Аленичев мог бы возглавить красно‑белых.

– Как вы отреагировали на отставку Станковича?

– Нормально отреагировал, хотя в последних играх он одержал четыре победы. Когда проигрывал, неудачно играли, не увольняли, а сейчас уволили.

– На ваш взгляд, кто должен возглавить «красно‑белых»?

– Всю жизнь «Спартак» тренировали спартаковцы. Надо доверить команду русскому. Иностранцам всегда нужно адаптироваться, язык нужно знать. Футболисты иностранные, которые приезжают в РПЛ, тоже должны изучать русский язык.

Думаю, что Аленичев мог бы возглавить, первая фамилия его в голове, – сказал Тарханов.

Напомним, Аленичев занимал пост главного тренера «Спартака» в 2015-2016 годах.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?36712 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Аленичев
logoАлександр Тарханов
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoДеян Станкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Парфенов о том, играл бы Барко в «Спартаке» Романцева: «А вместо кого? Он мало мячей получает между линиями, как это делали Титов, Аленичев, Цымбаларь»
вчера, 07:14
Дмитрий Черышев о тренере для «Спартака»: «Аленичев, Юран, Мостовой, Шалимов не соответствуют уровню? Экс-игроки знают команду. Российскую тренерскую работу нужно уважать»
13 ноября, 17:51
Егор Титов: «В России есть тренеры, для которых «Спартак» – это жизнь: Тихонов, Парфенов, Аленичев. Уверен, клуб уже с кем-то договорился»
12 ноября, 15:24
Шишкин о «Спартаке»: «Всегда был сторонником назначения русского тренера – Аленичев, Шалимов, Юран. Почему не дать шанс, когда мы не играем в еврокубках?»
12 ноября, 10:40
Наумов за Аленичева в «Спартаке»: «Бесконечные шатания по иностранцам ни к чему хорошему не приводят. Опять кого‑то из зарубежных назначат – кого не знаем и кто тренировал какие‑то «колхозы»
12 ноября, 03:45
Главные новости
Семшов о Юриче и «Спартаке»: «Странно, что обсуждаются такие кандидатуры. Был уволен из «Ромы» после нескольких месяцев, отправил «Саутгемптон» в Чемпионшип, в «Аталанте» продержался полгода»
сегодня, 02:18
Куман об 1:1 с Польшей: «Разочарования больше, чем радости, но Нидерланды сделали еще один шаг к чемпионату мира»
сегодня, 01:32
Дядя Рубиалеса, бросавший в экс-главу RFEF яйца на презентации книги про поцелуй с Эрмосо: «У меня были еще хлебные палочки, тоже думал их запустить. И зачем ему со мной судиться?»
вчера, 22:26Видео
Сака хочет провести в «Арсенале» всю карьеру, клуб настроен так же. Идут переговоры о новом контракте
вчера, 22:07
Александр Мостовой: «Стоит «Спартаку» оступиться – конец. Это самая обсуждаемая команда. Когда другие клубы проваливаются, то никто слова не говорит»
вчера, 22:05
Хавьер Бордас: «Холанд и Мбаппе могли перейти в «Барселону». Неймар тоже отказал «Реалу» ради нас. Большинство хочет играть за «Барсу», мы мировой ориентир, а наш город – лучший в мире»
вчера, 21:55
Германия и Словакия разыграют прямой выход на ЧМ-2026 в очном матче. Команде Нагельсманна хватит ничьей
вчера, 21:50
40-летний Модрич квалифицировался с Хорватией на 5-й чемпионат мира. Для Месси, Роналду и Очоа ЧМ-2026 может стать шестым
вчера, 21:46
Квалификация ЧМ-2026. Германия победила Люксембург, Нидерланды и Польша сыграли вничью, Хорватия была сильнее Фарер
вчера, 21:45
Хорватия вышла на ЧМ в 4-й раз подряд. Фареры потеряли шансы на плей-офф
вчера, 21:45
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. СКА примет «Енисей», «Торпедо» против «Ротора», «Урал» в гостях у «Нефтехимика»
24 минуты назад
Вахания об 1:1: «Гол Перу не вытекал из логики матча. Тем обиднее так упускать победу. Качество игры сборной России было неплохим»
40 минут назад
Рассмотрение иска Аршавина к Барановской о сокращении алиментов перенесено на 24 декабря
57 минут назад
«Ляпы были даже у Яшина и Акинфеева. На Сафонове сказывается отсутствие игрового опыта». Колосков о голе от Перу
сегодня, 02:33
Нагельсманн о 2:0: «Люксембург должен был открыть счет, но во втором тайме Германия была гораздо лучше и заслуженно победила»
сегодня, 01:47
Пашалич о 3:1 с Фарерами: «Хорватия пропустила быстрый гол, но хорошо отреагировала. Важно стремиться к успешному выступлению на чемпионате мира»
сегодня, 01:17
Селюк о приоритетах Карпина: «Динамо» должно выгнать его пинком под жопу, фанаты – выйти с плакатами: «Валера, пошел ## ###». Он получает 2,5 млн евро – ничего себе не основная работа!»
вчера, 22:33
Дайч о деньгах в кошельке: «Всегда ношу немного купюр – 100-150 фунтов для оплаты такси в Лондоне. Предпочитаю оставлять чаевые наличными»
вчера, 22:20
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 30 из 48 сборных
вчера, 21:57
Польша и Нидерланды сыграли вничью – 1:1. Команда Кумана опережает поляков на 3 очка перед последним туром отбора ЧМ и имеет лучшую разницу мячей
вчера, 21:44