Александр Тарханов: «Всю жизнь «Спартак» тренировали спартаковцы. Надо доверить команду русскому. Аленичев мог бы возглавить»

Тарханов: Аленичев мог бы возглавить «Спартак».

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов считает, что Дмитрий Аленичев мог бы возглавить красно‑белых.

– Как вы отреагировали на отставку Станковича?

– Нормально отреагировал, хотя в последних играх он одержал четыре победы. Когда проигрывал, неудачно играли, не увольняли, а сейчас уволили.

– На ваш взгляд, кто должен возглавить «красно‑белых»?

– Всю жизнь «Спартак » тренировали спартаковцы. Надо доверить команду русскому. Иностранцам всегда нужно адаптироваться, язык нужно знать. Футболисты иностранные, которые приезжают в РПЛ , тоже должны изучать русский язык.

Думаю, что Аленичев мог бы возглавить, первая фамилия его в голове, – сказал Тарханов.

Напомним, Аленичев занимал пост главного тренера «Спартака» в 2015-2016 годах.