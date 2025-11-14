Александр Тарханов: «Всю жизнь «Спартак» тренировали спартаковцы. Надо доверить команду русскому. Аленичев мог бы возглавить»
Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов считает, что Дмитрий Аленичев мог бы возглавить красно‑белых.
– Как вы отреагировали на отставку Станковича?
– Нормально отреагировал, хотя в последних играх он одержал четыре победы. Когда проигрывал, неудачно играли, не увольняли, а сейчас уволили.
– На ваш взгляд, кто должен возглавить «красно‑белых»?
– Всю жизнь «Спартак» тренировали спартаковцы. Надо доверить команду русскому. Иностранцам всегда нужно адаптироваться, язык нужно знать. Футболисты иностранные, которые приезжают в РПЛ, тоже должны изучать русский язык.
Думаю, что Аленичев мог бы возглавить, первая фамилия его в голове, – сказал Тарханов.
Напомним, Аленичев занимал пост главного тренера «Спартака» в 2015-2016 годах.
