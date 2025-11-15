  • Спортс
28

Андрей Канчельскис: «Смешно, когда говорят про выход России из группы на ЧМ. Мы обыгрываем тех, кто существенно уступает нам в классе. Приехала крепкая команда – сразу посыпались»

Канчельскис о сборной России: смешно, когда говорят про выход из группы на ЧМ.

Андрей Канчельскис не разделяет оптимизма по поводу шансов сборной России на чемпионате мира.

«Смешно, когда говорят про выход сборной России из группы на чемпионате мира. Туда вообще сначала надо было бы попасть. Реальный уровень этой команды никто не знает. Почти все поколение этой сборной не играло в еврокубках. Это не их вина, но факт остается фактом.

Мы обыгрываем сборные, которые существенно уступают нам в классе. Как только приехала крепкая команда, сразу посыпались. Поэтому говорить о шансах сыграть в плей-офф на крупных турнирах неуместно», – отметил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по футболу
logoСборная Чили по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoАндрей Канчельскис
logoЧМ-2026
logoпремьер-лига Россия
