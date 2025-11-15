Вячеслав Колосков: «Проблема Карпина – у него не сборная, а 45 кандидатов. Зачем уже три года просматривают игроков? До сих пор не определились с основным составом – такого в мире нигде нет»

Вячеслав Колосков: у Карпина не сборная, а 45 кандидатов.

Вячеслав Колосков призвал тренерский штаб сборной России определиться с составом.

– Не кажется ли вам, что Карпин устал от совмещения?

– На мой взгляд, проблема Карпина не в усталости, а в том, что у него не сборная, а 45 кандидатов. До сих пор тренерский штаб не определился с основным составом – такого в мире нигде нет. Сколько уже можно всех просматривать? Уже три года просматривают игроков. Зачем?

Понятно, что ситуация необычная, что мы не играем, но костяк у сборной должен быть, должна быть команда, а не кандидаты. Нет смысла просматривать так долго, сделать выводы можно по внутреннему чемпионату, а в сборной нужно готовить команду.

Сегодня, например, стартовый состав был хороший, за исключением, может, одной-двух позиций. Вот команда, которую надо готовить. А с Перу вышли футболисты, которых тренерский штаб хотел просмотреть. Для чего? С какой целью?

Так что, думаю, это не усталость, хоть это и тоже есть. Но основная проблема в том, что сборная не сформирована, – отметил почетный президент РФС.