Дядя Рубиалеса бросил яйца в племянника на презентации его книги о скандале после поцелуя с Эрмосо

В Луиса Рубиалеса кинули яйцами на презентации его книги.

Бывший президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) был атакован во время презентации своей книги под названием «Убийство Рубиалеса».

Луис Рубиалес ранее написал книгу , в которой поделился подробностями о скандале с Дженнифер Эрмосо .

Напомним, что в 2023 году во время церемонии вручения золотых медалей чемпионата мира Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании в губы. Суд запретил бывшему главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – более 10 тысяч евро.

Во время выступления Рубиалеса на презентации в него бросили несколько яиц, заставив прервать речь.

«Не волнуйтесь, ничего страшного!» – крикнул кто-то в этот момент кто-то из зала.

Сначала экс-функционер попытался закрыться, а затем побежал в сторону напавшего. Это момент попал на запись Multicanal Radio.

Однако стычки не произошло, сотрудники службы безопасности вывели виновника происшествия из зала.

Изначально Mundo Deportivo написал, что на Рубиалеса напала женщина. Позже выяснилось, что яйца в Луиса бросил его дядя.

Дядя Рубиалеса: «Луис помешан на деньгах, роскоши, сексе. Он патологический лжец, сексист, временами расист. Ему нужна психологическая помощь»

Рубиалес устраивал вечеринки под предлогом рабочих встреч. Дядя главы RFEF вспомнил: «Однажды его друг привел 8-10 девушек. Я сказал: «Вы с ума сошли – им по 18, они годятся вам в дочери!»