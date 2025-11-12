  • Спортс
29

Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Она обняла меня особым образом, я спросил разрешения, она согласилась, и мы поцеловались. Поэтому я не прошу прощения у Дженни по сей день»

Луис Рубиалес: я спросил разрешения, Эрмосо согласилась, и мы поцеловались.

Бывший президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес не собирается извиняться перед Дженнифер Эрмосо за поцелуй.

Напомним, что в 2023 году во время церемонии вручения золотых медалей чемпионата мира Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании. Суд запретил бывшему главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – более 10 тысяч евро.

«Когда есть приговор, мы все обязаны его соблюдать, но верховенство закона позволяет нам обжаловать его, если мы не согласны и считаем, что это не было сексуальное насилие.

Прежде всего, я должен сказать еще раз, как я уже много раз говорил, что это было опрометчиво с моей стороны. Я был не в порядке, мне нужно было вести себя как подобает президенту.

Но после этого все было раздуто в совершенно непомерном, искаженном виде, доведенном до крайности. Это было больше, чем того заслуживало.

В своей речи на собрании я сказал, что ошибся, но проблема в том, что СМИ этого не опубликовали. Как президент я должен был быть более хладнокровным.

Я не прошу прощения у Дженни Эрмосо по сей день, потому что я спросил ее [перед поцелуем, держа ее за голову], и она сказала: «Хорошо».

Не собираюсь менять свои первоначальные показания, как это сделали другие, как это сделала сама Дженни, и это наше с ней дело. Я спросил ее разрешения, и она согласилась. К тому же, это был поцелуй страсти без какого-либо сексуального подтекста на глазах у 80 000 человек.

Дженни была моей хорошей подругой. Она не реализовала пенальти, подошла, обняла меня особым образом, и, в общем, мы поцеловались. Дженни очень помогла нам в восстановлении команды», – заявил Рубиалес в интервью El Chiringuito.

«Моя семья пострадала от преследования и лжи». Рубиалес подал в отставку на фоне скандала с поцелуем

Почему Рубиалес не прав. Взгляд журналистки и основателя женского клуба

Опубликовано: Sports
Источник: Onda Cero
Луис Рубиалес
logoДженнифер Эрмосо
logoЛа Лига
Федерация футбола Испании
женский футбол
logoсборная Испании жен
logoЧМ по футболу среди женщин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
