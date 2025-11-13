Бартон уходит из соцсетей после признания его виновным в оскорблениях: «Темп онлайн-мира и мои ошибки повлияли на мои суждения. Нужно остановиться и все взвесить»

Джоуи Бартон: ухожу из соцсетей.

Джоуи Бартон после признания его виновным в публикации оскорбительных сообщений заявил, что больше не будет писать в соцсетях.

«За последние несколько лет с профессиональной, личной и эмоциональной точек зрения произошло многое – и все это дошло до точки, когда мне нужно остановиться и по-настоящему все взвесить.

Я решил на время отойти от социальных сетей. Это непростое решение, но интенсивность и темп онлайн-мира в сочетании с моими собственными сложностями и ошибками действительно повлияли на мое благополучие и суждения. Мне нужно пространство, чтобы честно в этом разобраться, осмыслить, как я поступал, и улучшить то, как я веду общение.

Спасибо всем, кто меня поддерживал, бросал вызов и оставался со мной. Я беру этот перерыв, потому что хочу стать лучше, яснее выражаться и стать более приземленным. Увидимся на той стороне», – написал экс-хавбек «Манчестер Сити».