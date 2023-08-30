Рубиалес устраивал вечеринки под предлогом рабочих встреч. Дядя главы RFEF вспомнил: «Однажды его друг привел 8-10 девушек. Я сказал: «Вы с ума сошли – им по 18, они годятся вам в дочери!»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Федерация футбола Испании девушки и спорт Футбол

Дядя Луиса Рубиалеса рассказал о вечеринке под предлогом рабочей встречи.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

– Среди прочего, вы рассказали в суде о вечеринке на вилле в Салобрене под предлогом рабочей встречи. Вы были там, что именно произошло?

– Я был в Марбелье, чтобы продвигать Сегунду Б, когда мне сказали о рабочей встрече в Салобрене. Мне прислали в WhatsApp адрес, и я поехал. Я был удивлен, потому что, когда я приехал туда, никакого рабочего совещания или чего-то подобного не было.

Однажды мне сказали: «Сегодня днем будет вечеринка, придут несколько девушек». И действительно, Нене [бывший футболист «Гранады» и друг Рубиалеса] привел восемь или десять девушек. Когда я увидел их, я сказал: «Вы с ума сошли – им по 18 лет, они годятся вам в дочери!» – и закрылся в комнате.

Любопытно, что на ту рабочую встречу в Салобрене не пригласили ни одну женщину, отвечающую за эту сферу. Если по плану медицинского страхования предполагалось лечение от COVID-19, почему, например, не пригласить медицинских работников RFEF? Почему не было офицера связи?

Рубиалес вошел в мою комнату и спросил, что случилось. Я сказал, что не хочу в этом участвовать, и он ответил: «Ты всегда одинаковый – заноза в заднице».

– Эти девушки были проститутками?

– Они были из тех, кого сейчас называют «девушками для имиджа», которым платят деньги за участие в вечеринках и создание настроения. Они прибыли около пяти часов дня и уехали в десять часов вечера, – сказал Хуан Рубиалес.

Рубиалес отбивается «доказательствами» взаимности поцелуя. Его уже отстранила ФИФА

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32 комментария

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Паша
Рубиалес ответил «*** ровесников не ищет»
+34
0
+34
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SeRgE23
С таким дядей и врагов не надо…
+29
-2
+27
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jerry40
Какой-то сексизьм. Почему женщины возраста 18-ти лет упомянуты с каким-то пренебрежением. Молодец Рубиалес, он не разделяет женщин на плохой возраст и хороший. Наградить!
+15
0
+15
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Алексей Ненахов
Ответ SeRgE23
С таким дядей и врагов не надо…
Просто дядя по мальчикам был , а они не допетрили
+14
0
+14
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<CRISTIANO>
Никаких фактов, позвали на встречу, но это не значит, что она была официальной.
Пришли 10 молодых девчонок, а мужик закрылся в комнате.
Видимо, надо было привести 10 молодых парней ему.
+17
-4
+13
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zzzeeerrrooo
Ответ ericssons
Что за девушки для имиджа?
Эскорт
+11
-1
+10
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Men77
Мне бы такого племяшку на старости лет
+7
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Евгений
это какой то бред,мужика обвинили,за то что он поцеловал девушку,та потом с ним и с фоткалась,что было потом ладно,с геем бы, поддержали наверное ещё,отстаньте от мужика были эмоции.
+3
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Двоечник
Хватит уже травить мужика!
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zaebarca
Это всё очень интересно, но к кейсу с поцелуем имеет весьма косвенное отношение.
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Bernd Leno
– Эти девушки были проститутками?

– Они были из тех, кого сейчас называют «девушками для имиджа», которым платят деньги за участие в вечеринках и создание настроения. Они прибыли около пяти часов дня и уехали в десять часов вечера, – сказал Хуан Рубиалес

Офигенные "вечеринки"🤣
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nasa937
Вот для чего нужны чемпионаты мира по футболу среди женщин. На его результаты всем по фигу, зато....Скандалы, интриги, расследования...А это хорошо продается.
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zaebarca
Ответ zzzeeerrrooo
Эскорт
Зарема
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mbauer
Ну всё, расчехлили орудия с обеих сторон. Понеслась. Эти смеялись после поцелуя, тот баб на вечеринки приводил... Кто больше? Десять стульев из дворца, кто больше?)))
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Vladimir Zinkov
Рубиалес- новый символ гетеросексуализма, можно сказать Мартин Лютер Рубиалес. Интересно если Рубиалес при награждение мужской сборной Испании так же чмокнул, допустим, Гави, какова была бы реакция?
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#SharkTeam
Дядя гей во всех смыслах
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El Terrible
Я только теперь понял, что лысый из бразерс и Рубиалес - это один и тот же человек.
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Евгений
Ответ jerry40
Какой-то сексизьм. Почему женщины возраста 18-ти лет упомянуты с каким-то пренебрежением. Молодец Рубиалес, он не разделяет женщин на плохой возраст и хороший. Наградить!
а чего разделять то,мужчина мужчина,девушка девушка,и люди на 10лет старше встречаются, женятся,просто время проводят,что в этом,ну там считается иначе,однополычи ходят.
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горбатый видеосудья
уу сволочь гетеросексуальная
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gukmamop
день родственников ньюсмейкеров на спортсе
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Милан 737.
А вот если бы мужиков привели то все было бы нормально, по европейски 🤭
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ericssons
Что за девушки для имиджа?
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Born is the King
Компания наняла моделей для пиара. Сенсация

С таким дядей и врагов не надо
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Любитель побеждать
18 - совершеннолетние. В чем проблема-то?
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Dr. J 24
Скоро посадят, а начиналось всё с безобидного поцелуя.
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