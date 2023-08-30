Рубиалес устраивал вечеринки под предлогом рабочих встреч. Дядя главы RFEF вспомнил: «Однажды его друг привел 8-10 девушек. Я сказал: «Вы с ума сошли – им по 18, они годятся вам в дочери!»
Дядя Луиса Рубиалеса рассказал о вечеринке под предлогом рабочей встречи.
Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.
– Среди прочего, вы рассказали в суде о вечеринке на вилле в Салобрене под предлогом рабочей встречи. Вы были там, что именно произошло?
– Я был в Марбелье, чтобы продвигать Сегунду Б, когда мне сказали о рабочей встрече в Салобрене. Мне прислали в WhatsApp адрес, и я поехал. Я был удивлен, потому что, когда я приехал туда, никакого рабочего совещания или чего-то подобного не было.
Однажды мне сказали: «Сегодня днем будет вечеринка, придут несколько девушек». И действительно, Нене [бывший футболист «Гранады» и друг Рубиалеса] привел восемь или десять девушек. Когда я увидел их, я сказал: «Вы с ума сошли – им по 18 лет, они годятся вам в дочери!» – и закрылся в комнате.
Любопытно, что на ту рабочую встречу в Салобрене не пригласили ни одну женщину, отвечающую за эту сферу. Если по плану медицинского страхования предполагалось лечение от COVID-19, почему, например, не пригласить медицинских работников RFEF? Почему не было офицера связи?
Рубиалес вошел в мою комнату и спросил, что случилось. Я сказал, что не хочу в этом участвовать, и он ответил: «Ты всегда одинаковый – заноза в заднице».
– Эти девушки были проститутками?
– Они были из тех, кого сейчас называют «девушками для имиджа», которым платят деньги за участие в вечеринках и создание настроения. Они прибыли около пяти часов дня и уехали в десять часов вечера, – сказал Хуан Рубиалес.
Рубиалес отбивается «доказательствами» взаимности поцелуя. Его уже отстранила ФИФА
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Пришли 10 молодых девчонок, а мужик закрылся в комнате.
Видимо, надо было привести 10 молодых парней ему.
– Они были из тех, кого сейчас называют «девушками для имиджа», которым платят деньги за участие в вечеринках и создание настроения. Они прибыли около пяти часов дня и уехали в десять часов вечера, – сказал Хуан Рубиалес
Офигенные "вечеринки"🤣
С таким дядей и врагов не надо