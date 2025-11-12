Рубиалес о скандале с поцелуем с Эрмосо: «Ультралевые действовали целенаправленно и создали параллельную реальность, сменили сценарий. Это все дымовая завеса»

Рубиалес обвинил крайне левых в раздувании скандала с его поцелуем с Эрмосо.

Бывший президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес обвинил левые политические силы в том, что они раздули скандал из-за его поцелуя с Дженнифер Эрмосо .

Напомним, что в 2023 году во время церемонии вручения золотых медалей чемпионата мира Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании . Суд запретил бывшему главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – более 10 тысяч евро.

«Дженни была моей подругой. Я не говорю, что ею манипулировали или что это было сделано по каким-то другим причинам.

То, что я увидел, – мгновенные действия крайне левых в нашей стране с четкими, целенаправленными интересами, созданием параллельной реальности и немедленной сменой сценария.

В ситуации, когда Педро Санчесу нужна была поддержка сепаратистов для назначения на пост премьер-министра Испании, ему пришлось объявить им амнистию, которую он тысячу раз называл незаконной и не имеющей места в конституции. Это все дымовая завеса.

Я знаю, что я прав, потому что я спросил Дженни [перед поцелуем], и она сказала: «Хорошо». Вот так просто. Мы с ней знаем это. Она знает это так же, как и я. И потом она изменила позицию. Это заняло несколько дней. Выдержала она давление или нет?

Считаю, что у человека, достигшего зрелости в 33 года, не меняется мнение. У нее был интерес в изменении версии», – заявил Рубиалес в интервью El Chiringuito.

