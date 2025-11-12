  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рубиалес о скандале с поцелуем с Эрмосо: «Ультралевые действовали целенаправленно и создали параллельную реальность, сменили сценарий. Это все дымовая завеса»
3

Рубиалес о скандале с поцелуем с Эрмосо: «Ультралевые действовали целенаправленно и создали параллельную реальность, сменили сценарий. Это все дымовая завеса»

Рубиалес обвинил крайне левых в раздувании скандала с его поцелуем с Эрмосо.

Бывший президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес обвинил левые политические силы в том, что они раздули скандал из-за его поцелуя с Дженнифер Эрмосо.

Напомним, что в 2023 году во время церемонии вручения золотых медалей чемпионата мира Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании. Суд запретил бывшему главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – более 10 тысяч евро.

«Дженни была моей подругой. Я не говорю, что ею манипулировали или что это было сделано по каким-то другим причинам.

То, что я увидел, – мгновенные действия крайне левых в нашей стране с четкими, целенаправленными интересами, созданием параллельной реальности и немедленной сменой сценария.

В ситуации, когда Педро Санчесу нужна была поддержка сепаратистов для назначения на пост премьер-министра Испании, ему пришлось объявить им амнистию, которую он тысячу раз называл незаконной и не имеющей места в конституции. Это все дымовая завеса.

Я знаю, что я прав, потому что я спросил Дженни [перед поцелуем], и она сказала: «Хорошо». Вот так просто. Мы с ней знаем это. Она знает это так же, как и я. И потом она изменила позицию. Это заняло несколько дней. Выдержала она давление или нет?

Считаю, что у человека, достигшего зрелости в 33 года, не меняется мнение. У нее был интерес в изменении версии», – заявил Рубиалес в интервью El Chiringuito.

Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Она обняла меня особым образом, я спросил разрешения, она согласилась, и мы поцеловались. Поэтому я не прошу прощения у Дженни по сей день»

«Моя семья пострадала от преследования и лжи». Рубиалес подал в отставку на фоне скандала с поцелуем

Почему Рубиалес не прав. Взгляд журналистки и основателя женского клуба

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?25222 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Sports
Источник: Onda Cero
Луис Рубиалес
logoДженнифер Эрмосо
logoЛа Лига
logoсборная Испании жен
Федерация футбола Испании
Политика
женский футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Она обняла меня особым образом, я спросил разрешения, она согласилась, и мы поцеловались. Поэтому я не прошу прощения у Дженни по сей день»
сегодня, 10:20
Поцеловавший Эрмосо экс-глава RFEF написал книгу «Убийство Рубиалеса», цена – 23,90 евро. В релизе отметили, что это произведение «жертвы крупнейшего заговора в испанском футболе»
18 октября, 10:15
Главные новости
45 536 человек посетили матч России и Перу на «Газпром Арене»
12 минут назад
Россия не проигрывает 22 матча – с ноября 2021 года
22 минуты назад
Россия упустила победу над Перу – 1:1 . Головин забил после ошибки вратаря Гальесе, Валера ответил дальним ударом – Сафонов не выручил
23 минуты назад
Сафонов пропустил на 82-й после дальнего удара Валеры. Форвард Перу ударил в правый от вратаря угол – Матвей задел мяч, но не смог отбить
25 минут назад
«Лапорта сократил инвестиции в Ла Масию с 40 до 25 млн евро. Это главный актив клуба, предотвративший спортивный и экономический крах». Экс-член совета директоров «Барсы» Вилажоана об академии
36 минут назад
Мбаппе об Упамекано: «Его называют одним из лучших защитников мира, все будут его хотеть. Дайо играет за большой клуб – не так много клубов больше «Баварии», но они есть»
сегодня, 18:20
«Виртц невероятно одарен технически и способен диктовать игру, он похож на Модрича. Фанатам и экспертам нужно поддержать Флориана». Бентли о хавбеке «Ливерпуля»
сегодня, 18:05
Головин с паса Миранчука забил Перу после потери мяча голкипером перед вратарской – Гальесе не обработал поперечную передачу от защитника при розыгрыше от ворот
сегодня, 17:45
Экс-скаут «МЮ» Садовски: «Клубу не хватает игроков, закрепившихся в основе после академии, как Рэшфорд или Мактоминей, Эланга блестяще проявил себя в «Форест». Им не следовало уходить»
сегодня, 17:41
«Пусть Лапорта расскажет, почему Месси ушел на самом деле. «Барса» – дом Лионеля, независимо от президента». Экс-член совета директоров «Барселоны» Вилажоана о Лео
сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о популярности: «Главное, что она не фэйковая, как у тех, кто один гол забил и мнит себя звездой. Мы с Карпиным были, есть и будем»
8 минут назад
Карло Анчелотти: «Стараюсь строить отношения с личностями, а не с игроками. Иногда приходится принимать сугубо профессиональные решения»
32 минуты назад
«Вахания пригодится «Динамо». Мелехин вряд ли усилит оборону – он молодой, в центре защиты и так проблем хватает». Дьяков об интересе бело-голубых к защитникам «Ростова»
53 минуты назад
Дидье Дешам: «Французских тренеров недооценивают даже во Франции. Неужели мы хуже других? Не думаю»
55 минут назад
Сборная России забила единственным ударом в створ ворот Перу в 1-м тайме – всего было 2 удара
сегодня, 18:14
Овчинников о «Спартаке»: «Поменять тренера мало – нужно и руководство. Всех в путешествие – опыта футбольного набираться. Что за руководители довели команду до такого состояния?»
сегодня, 18:05
Тальяфико о Месси и сборной Аргентины: «Никто не будет готов к уходу Лео – он 20 лет в команде. Он сам примет решение, останется в штабе или займет какую-то должность, возможно»
сегодня, 17:54
Талалаев о сборной России: «Более педантичного отношения к новичкам давно не видел. В «Балтику» приезжают Писарев, Никифоров. Меня спрашивали о показателях Варатынова, Петрова и Сауся»
сегодня, 17:24
Рубенс об РПЛ: «Динамо» – великий клуб, всегда должен бороться за верхнюю часть таблицы. Старт некрасивый и сложный, надо улучшать ситуацию»
сегодня, 17:12
Круговой – лучший игрок ЦСКА в октябре. Данил победил в голосовании болельщиков, экспертов и спонсора
сегодня, 16:44