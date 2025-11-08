Мостовой о совмещении Карпина: «Как «Динамо» может стать чемпионом, когда сидишь на нескольких стульях одновременно? Покажите, где в других странах есть такое»

Александр Мостовой: Совмещение постов – одна из причин неудачной игры «Динамо».

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил выступление «Динамо» в сезоне Мир РПЛ. Команда на данный момент занимает восьмую позицию в таблице.

«Вопрос о том, что происходит с командой, надо задавать только руководству «Динамо ». Я свое мнение сказал сразу.

Как «Динамо» может стать чемпионом страны, когда ты сидишь на нескольких стульях одновременно? Так нельзя делать, а у нас это происходит.

А кто за [совмещение постов]? Просто никто об этом не говорит вслух, только я. Покажите мне, где в других странах есть такое совмещение. Это может произойти в каких-то экстренных случаях, но не на протяжении же всего сезона. Так делать нельзя, ведь нигде такого нет.

Совмещение постов, однозначно, это одна из ключевых причин неудачного выступления «Динамо». А чтобы знать другие, надо находиться внутри команды.

Но «Динамо» заслуживает того места в таблице, которое занимает – из-за того, что они сами перед сезоном создали такую обстановку», – сказал Александр Мостовой .